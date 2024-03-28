Нічна атака 'Шахедів': у Дніпрі, Харкові, Запоріжжі прогриміли вибухи - що відомо

Окупанти завдали ударів безпілотниками по приватних цивільних будинках у Запоріжжі та Київському району Харкова.

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Наслідки атаки дронів на Запоріжжя / Колаж: Главред, фото: Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

У ніч на 28 березня в Україні оголошували повітряну тривогу через атаку російських дронів. Вибухи прогриміли в Дніпрі, Харкові та Запоріжжі.

Про загрозу удару "Шахедів" повідомляли Повітряні Сили - ударні безпілотники рухалися в напрямку Харківщини, Дніпропетровщини, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Херсонської областей. Також ЗС ЗСУ попереджали про загрозу застосування російськими окупантами балістичної зброї.

Вибухи в Запоріжжі 28 березня - наслідки атаки

Під час повітряної тривоги в Запоріжжі прогриміли вибухи. Як повідомив голова Запорізької ОДА Іван Федоров, окупанти завдали ударів безпілотниками по приватних цивільних будинках Запоріжжя. Унаслідок ударів є постраждалі.

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Пізніше він повідомив, що дві жінки поранені через нічну атаку "шахедів" по Запоріжжю.

"Уламки ворожих безпілотників призвели до загоряння житлових будинків у приватному секторі. Рятувальники оперативно загасили полум'я. Деталі атаки уточнюються", - написав Федоров у Telegram.

Вибухи в Харкові 28 березня - що відомо

Під удар окупантів потрапив і Київський район Харкова, там прогриміли вибухи. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

"Отримав пошкодження ресторан, а в сусідньому будинку вибито скло", - написав він у Telegram.

За попередніми даними, жертв і постраждалих немає. На місці працюють відповідні служби.

Вибухи в Дніпрі 28 березня

О першій годині ночі Суспільне повідомило про звук вибуху в Дніпрі. Інші подробиці не повідомляються.

Атака дронів 28 березня - що кажуть у ЗСУ

Як розповіла керівник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, російські війська вночі 28 березня запустили територією України кілька груп "Шахедів", які намагалися атакувати енергетичну інфраструктуру.

"Атака і бойова робота тривала майже чотири години, і працювали ми за різними напрямками. Ворог заводив дрони і з Чорного моря, і через тимчасово окуповані території. Бойова робота була досить результативною", - сказала Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, підсумки бойової роботи ще уточнюються, але відомо, що близько півтора десятка дронів вдалося збити.

Окупанти атакували об'єкти енергосистеми, намагалися пошкодити промислові об'єкти, направляли дрони через житлову забудову.

"Що стосується Одеської області, тут ворог намагався поцілити по об'єкту енергосистеми, але захисники відпрацювали бездоганно - збито обидва дрони, які заходили з моря саме на Одеську область", - розповіла Гуменюк.

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Атака дронів 28 березня 24 - звіт Повітряних сил

У ніч на 28 березня 2024 року російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні із застосуванням трьох крилатих ракет Х-22 та протирадіолокаційної ракети Х-31П (з акваторії Чорного моря), зенітної керованої ракети С-300 (Донецька область) та 28 БПЛА типу "Shahed-136/131" (район пусків Курська область - РФ, мис Чауда - Крим).

До відбиття удару було залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

"Знищено 26 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" у межах Одеської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей", - повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Уничтожены 26 ударных БПЛА / t.me/kpszsu

Нагадаємо, у ніч на вівторок, 26 березня, країна-агресор Росія запустила по Україні 12 ударних безпілотників "Шахед". Крім цього, російські окупанти вдарили двома ракетами С-300 по Донецькій області. Як повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук, збити вдалося всі 12 ворожих "Шахедів".

У ніч на 25 березня російські окупанти атакували Одеську область ударними безпілотниками. Як повідомляв голова Одеської ОВА Олег Кіпер, є пошкодження енергетичної інфраструктури. В Одесі не було електропостачання - у самому місті та районі застосовувалися екстрені відключення світла.

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