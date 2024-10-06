В Одесі є поранений після удару РФ: прильоти по суховантажу, складах і авто

Пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема складські приміщення та вантажні автомобілі.

https://glavred.net/ukraine/v-odesse-est-ranenyy-posle-udara-rf-prilety-po-suhogruzu-skladam-i-avto-10602791.html Посилання скопійоване

Наслідки удару РФ по Одесі / Колаж: Главред, фото: Facebook/DSNSODE

У ніч на 6 жовтня російські окупаційні війська завдали ударів по Одесі, задіявши безпілотники, пошкоджено цивільну інфраструктуру, виникли пожежі, одну людину госпіталізували.

"Одеса. Вночі РФ атакувала місто ударними БпЛА. Внаслідок атаки постраждала одна людина, яку у важкому стані госпіталізували до медичного закладу. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема складські приміщення та вантажні автомобілі", - повідомили в Міністерстві внутрішніх справ України.

За даними правоохоронців, у місті спалахнули пожежі, які було ліквідовано.

відео дня

Подробиці удару РФ по Одесі

Як уточнив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, російські війська обстріляли Одесу дронами і балістикою в ніч на 6 жовтня. Під час ракетної атаки було пошкоджено судно.

"Що стосується ракетної атаки, то внаслідок обстрілу пошкоджено суховантажне цивільне судно. На щастя, люди не постраждали", - розповів він.

За словами глави ОВА, правоохоронці документують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення.

Хто такий Олег Кіпер Голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року. Роботу в органах прокуратури розпочав у 2001 році. Працював заступником начальника Головного слідчого управління Генпрокуратури України. Раніше обіймав посаду прокурора Києва, повідомляє Вікіпедія.

Як додали у пресслужбі ДСНС Одеської області, а ніч на 6 жовтня Росія атакувала Одесу "Шахедами". Унаслідок влучання поранення отримала одна людина. Пошкоджено складські приміщення.

"Країна-агресор знову атакувала наше місто ворожими шахедами. Внаслідок влучання безпілотників було пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема складські приміщення та вантажні автомобілі. На місцях влучання спалахнули пожежі, які ліквідували пожежники", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час атаки постраждала одна людина, яку у важкому стані було госпіталізовано до медичного закладу.

Від ДСНС залучалися 12 одиниць техніки та 47 рятувальників, від Асоціації добровільних пожежників України - 1 одиниця техніки та 3 особи особового складу.

Удари РФ по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, у ніч на 6 жовтня 2024 року країна-агресор Росія масовано запустила по Україні безпілотники. Вибухи прогриміли в Одесі, Харкові, Київській, Запорізькій, Херсонській, Житомирській, Сумській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій областях, Полтавському районі та в передмісті Києва.

Як повідомлялося, 5 жовтня російські війська здійснили черговий пуск дронів-камікадзе типу "Шахед" по території України - під ворожим ударом опинилася Одеса. Мер Одеси Геннадій Труханов також рекомендував городянам шукати безпечні місця, оскільки дрони змінили курс на місто. О 23:11 у місті прогриміли вибухи. Незабаром Труханов повідомив про небезпеку ударних безпілотників для Приморського району та Аркадії.

Раніше повідомлялося про те, що в Києві прогриміла серія вибухів. Моніторингові пабліки повідомляли, що навколо Києва було зафіксовано близько 10 "Шахедів". На Київ баражуючі боєприпаси заходили вночі, хвилями і за різними напрямками. Силами і засобами ППО всі російські ударні дрони знешкодили.

/ Инфографика: Главред

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред