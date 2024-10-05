У розвідці назвали нову ціль РФ: ворог перекидає резерви і йде на штурм

Противник готує нові штурмові дії та перекидає особовий склад, каже Владислав Волошин.

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ЗСУ відбивають ворожі атаки / колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти

Війська країни-агресора РФ продовжують підготовку нових штурмів на Оріхівському та Роботинському напрямках Запорізької області, заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

"За даними розвідки, противник готує нові штурмові дії під Оріховим і Роботиним, ворог перекидає туди особовий склад і за кілька днів, імовірно, активізує нові штурми", - наголосив він в ефірі інформаційного телемарафону.

Український офіцер попередив про те, що в разі прориву росіян на цьому напрямку, РФ може взяти під вогневий контроль логістичні шляхи, що йдуть із Запоріжжя на схід України, де Сили оборони тримають Донецьку та південну частину Запорізької області.

Волошин додав, що минулої доби тільки в Запорізькій області противник здійснив 400 обстрілів по населених пунктах. Ще близько 300 по позиціях українських військ.

Що відомо про село Роботине? Роботине - село в Токмацькій міській громаді Пологівського району Запорізької області України. Воно розташоване за 20 км від міста Токмак. Від початку березня 2022 року російські окупанти захопили населений пункт. У серпні 2023 року українські військові деокупували село під час контрнаступу. Запеклі бої за село тривають. Про це повідомляє Вікіпедія.

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Раніше повідомлялося про те, що РФ готується до прориву на Запорізькому напрямку. Ситуація в Запорізькій області буде загострюватися - спікер Сил оборони Півдня розкрив деталі боїв.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що окупанти просунулися на кордоні Запорізької та Донецької областей. Окупанти продовжували наземні атаки поблизу та на північний схід від Роботиного поблизу Малої Токмачки на заході Запорізької області.

Як повідомлялося раніше, внаслідок удару РФ на Запоріжжі є загиблі. Росіяни знову завдали удару по області, цього разу обстріляли Гуляйпільську громаду.

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