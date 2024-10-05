Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

У розвідці назвали нову ціль РФ: ворог перекидає резерви і йде на штурм

Олексій Тесля
5 жовтня 2024, 18:20
484
Противник готує нові штурмові дії та перекидає особовий склад, каже Владислав Волошин.
У розвідці назвали нову ціль РФ: ворог перекидає резерви і йде на штурм
ЗСУ відбивають ворожі атаки / колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти

Війська країни-агресора РФ продовжують підготовку нових штурмів на Оріхівському та Роботинському напрямках Запорізької області, заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

"За даними розвідки, противник готує нові штурмові дії під Оріховим і Роботиним, ворог перекидає туди особовий склад і за кілька днів, імовірно, активізує нові штурми", - наголосив він в ефірі інформаційного телемарафону.

Український офіцер попередив про те, що в разі прориву росіян на цьому напрямку, РФ може взяти під вогневий контроль логістичні шляхи, що йдуть із Запоріжжя на схід України, де Сили оборони тримають Донецьку та південну частину Запорізької області.

Волошин додав, що минулої доби тільки в Запорізькій області противник здійснив 400 обстрілів по населених пунктах. Ще близько 300 по позиціях українських військ.

Що відомо про село Роботине?

Роботине - село в Токмацькій міській громаді Пологівського району Запорізької області України. Воно розташоване за 20 км від міста Токмак. Від початку березня 2022 року російські окупанти захопили населений пункт. У серпні 2023 року українські військові деокупували село під час контрнаступу. Запеклі бої за село тривають. Про це повідомляє Вікіпедія.

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що РФ готується до прориву на Запорізькому напрямку. Ситуація в Запорізькій області буде загострюватися - спікер Сил оборони Півдня розкрив деталі боїв.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що окупанти просунулися на кордоні Запорізької та Донецької областей. Окупанти продовжували наземні атаки поблизу та на північний схід від Роботиного поблизу Малої Токмачки на заході Запорізької області.

Як повідомлялося раніше, внаслідок удару РФ на Запоріжжі є загиблі. Росіяни знову завдали удару по області, цього разу обстріляли Гуляйпільську громаду.

Дивіться відео - можливі два сценарії завершення війни в Україні:

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ЗСУ Запорізька область війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Більше
Армія Лукашенка складе зброю: у Раді хочуть перенести війну на територію РБ

Армія Лукашенка складе зброю: у Раді хочуть перенести війну на територію РБ

19:16Україна
Україну накриє циклон Finny: у яких областях похолодає і будуть дощі з грозами

Україну накриє циклон Finny: у яких областях похолодає і будуть дощі з грозами

18:50Синоптик
У розвідці назвали нову ціль РФ: ворог перекидає резерви і йде на штурм

У розвідці назвали нову ціль РФ: ворог перекидає резерви і йде на штурм

18:20Україна
Реклама

Популярне

Більше
Прислала в Москву: Алла Пугачова попрощалася зі своїм другом

Прислала в Москву: Алла Пугачова попрощалася зі своїм другом

Гороскоп на завтра 6 жовтня: Скорпіонам - безпідставне звинувачення, Тельцям - хвиля удачі

Гороскоп на завтра 6 жовтня: Скорпіонам - безпідставне звинувачення, Тельцям - хвиля удачі

Рішення про переговори з РФ ухвалено: які пункти передбачено - Financial Times

Рішення про переговори з РФ ухвалено: які пункти передбачено - Financial Times

Що не так на картинці: лише 1% найрозумніших знайде правильну відповідь

Що не так на картинці: лише 1% найрозумніших знайде правильну відповідь

Усі будуть в захваті: кухар розповів найсмачніший рецепт солянки

Усі будуть в захваті: кухар розповів найсмачніший рецепт солянки

Останні новини

20:22

Карма діє: росіянин, який стратив українських бійців у Вовчанську – у полоні ЗСУ

19:46

ДБР взялося за списки "ухилянтів" голови Хмельницької МСЕК: що чекатиме чоловіківФото

19:16

Армія Лукашенка складе зброю: у Раді хочуть перенести війну на територію РБВідео

18:50

Україну накриє циклон Finny: у яких областях похолодає і будуть дощі з грозами

18:43

Байден стурбований діями Трампа, якщо йому "не сподобається" результат виборів у США

Ізраїль проти Ірану. Чи спалахне велика війна на Близькому СходіІзраїль проти Ірану. Чи спалахне велика війна на Близькому Сході
18:20

У розвідці назвали нову ціль РФ: ворог перекидає резерви і йде на штурмВідео

17:53

Неймовірний смак не залишить нікого байдужим: як приготувати бешбармак з куркою та свининоюВідео

17:44

РФ отримала не лише зброю: у ЦПД пояснили, що війська КНДР роблять на Донеччині

17:20

В ОП жорстко відреагували на "витік" про "гарантії" Україні в обмін на території – ЗМІ

Реклама
16:38

Членство в НАТО в обмін на території: Україні пропонують "німецьку модель" миру - FT

16:23

Загибель комбата 123-ї бригади: у ЗСУ заявили про "проблеми у військовому колективі"

15:58

Снарядну дружбу Путіна і Кім Чен Ина можна розбити: у ЗСУ назвали спосіб

15:44

Окупанти самі збили свій літак біля Костянтинівки – ЗМІ

15:16

Оживе напівмертва квітка: як реанімувати орхідею без мохуВідео

15:15

У шість разів більша за розмірами за Землю: вчені виявили дивну планету

15:14

"Країна-ізгой": в Індії жорстко попередили РФ щодо застосування ядерної зброїВідео

15:09

Експерт назвала дешевий засіб, який назавжди усуває плісняву в оселі: у чому секрет

14:44

Війська РФ "хочуть" узяти райони Харкова під вогневий контроль, очікується загострення

14:21

Рішення про переговори з РФ ухвалено: які пункти передбачено - Financial Times

13:43

Етикет проти зливи: як правильно користуватися парасолькоюВідео

Реклама
13:39

"Треба протриматися приблизно місяць": названо прогноз подальших подій у війні

13:37

ЗСУ попали прямо в яблучко: СУшка РФ вартістю $50 млн "доліталася" на Донбасі

13:29

ЗСУ уразили 3 командних пункти армії РФ: деталі влучних ударів

12:52

"Маємо чітку стратегію": Зеленський назвав дві речі, які здатні зупинити агресію РФВідео

12:07

Плани Путіна після захоплення Вугледара: у розвідці Британії назвали "цілі"

12:04

РФ все частіше запускає дрони невстановленого типу: у Повітряних силах розповіли деталі

11:45

Росія іде під воду: в Алтайському краї величезний потік води прорвав дамби

11:31

Що робити з жоржинами восени: 10 правил вирощування шикарної квіткиВідео

11:00

Знайти панду за 5 секунд зможуть лише одиниці: надзвичайно складна загадка

10:33

У Лаврова зробили цинічну заяву про ядерну зброю і "накинулися" на США

10:20

Успішна наступальна операція: ЗСУ дещо просунулись в Харківській області - ISW

09:40

Кім Чен Ин "тягне" Путіна, але РФ провалить два головні завдання - The Times

09:32

Що покласти в лунку при посадці лілії восени: секретна добавка забезпечить пишне цвітінняВідео

08:57

Влупили по найціннішому: дрони атакували кілька підприємств у РФ - де влучили

08:50

На Заході змінилося ставлення до ядерних погроз Путіна - Time

08:25

З манатками в Україну: велика кількість жителів Курщини захотіли переселитися

07:43

Вони - майбутнє України: Залужний виступив проти зниження мобілізаційного віку

05:58

Гороскоп на завтра 6 жовтня: Скорпіонам - безпідставне звинувачення, Тельцям - хвиля удачі

05:35

Що буде з курсом до кінця року та чи варто купувати долари просто зараз - прогноз

05:03

Язик зламати можна: яке найдовше ім'я та прізвище в Україні - понад 100 буквВідео

Реклама
04:30

Усі будуть в захваті: кухар розповів найсмачніший рецепт солянкиВідео

04:01

В України можуть виникнути проблеми з використанням нових авіабомб від США

03:00

Знають не всі водії: яку кнопку в авто не варто натискати під час дощу

02:00

Прислала в Москву: Алла Пугачова попрощалася зі своїм другом

01:30

Біженців з України менше на 2 млн: демограф здивував несподіваним розкладомВідео

01:00

Що не так на картинці: лише 1% найрозумніших знайде правильну відповідь

04 жовтня, п'ятниця
23:40

Частина чоловіків не зможе отримати бронь: Кабмін посилив вимоги до військовозобов'язаних

23:00

Деякі території будуть окуповані: Столтенберг заявив про вступ України до НАТО

22:45

РФ провокує Лукашенка: в ЦПД пояснили, чому російських дрон залетів в Білорусь

22:23

Вигоріли таємничі контейнери: ЗМІ розкрили "болючі" наслідки атаки на аеродром РФФото

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Персони
Володимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новости
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
Народні прикметиГоловоломкиСпорт з Анітою ЛуценкоТести по картинціУкраїнська мова з АвраменкомОптичні ілюзіїУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти