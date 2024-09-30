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У Києві прогриміла серія вибухів: сили ППО збили всі ворожі "Шахеди"

Анна Ярославська
30 вересня 2024, 06:36
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Повітряна тривога в столиці тривала понад п'ять годин.
У Києві прогриміла серія вибухів: сили ППО збили всі ворожі 'Шахеди'
Вночі над Києвом збивали "Шахеди" / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 126 окрема бригада територіальної оборони м.Одеса

У ніч на 30 вересня в Києві пролунала серія вибухів. Перед цим у столиці було оголошено повітряну тривогу через атаку ворожих дронів "Шахед".

У Київській міській військовій адміністрації повідомили про роботу ППО.

"Повітряна тривога триває! У столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - написав у Telegram начальник КМВА Сергій Попко.

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Моніторингові пабліки повідомляли, що навколо Києва було зафіксовано близько 10 "Шахедів".

Мер столиці Віталій Кличко написав у Telegram, що на Оболоні працюють сили ППО.

О 6:09 у Києві оголосили відбій повітряної тривоги.

6:33 Начальник КГВА Сергій Попко повідомив, що це була четверта повітряна атака на Київ.

"Як і під час останніх нападів, ворог знову застосував ударні БПЛА, попередньо - "Shahed". На Київ баражуючі боєприпаси заходили вночі, хвилями і за різними напрямками", - написав він.

Повітряна тривога в столиці тривала понад 5 годин.

Силами і засобами ППО всі російські ударні дрони, що загрожували Києву, були знешкоджені. Точну кількість і тип дронів оприлюднять Повітряні Сили.

За попередніми даними, у місті обійшлося без руйнувань і постраждалих.

Повітряні атаки РФ на Київ

Рано вранці 26 вересня в Києві прогриміла серія вибухів. Бойова робота велася впродовж 5 годин. Силами та засобами ППО було знешкоджено приблизно десять російських ударних дронів.

Унаслідок цієї атаки в Печерському районі через уламки сталася розгерметизація газової труби в житловому будинку. Пошкоджено близько 20 автомобілів. Також уламки впали на території дитячого садка.

Крім того, вибухи гриміли в Миколаєві, Запоріжжі, Києві, Івано-Франківську.

Повітряні Сили ЗС України повідомили, що РФ атакувала Сумську область двома ракетами невстановленого типу, Одеську область - чотирма керованими авіаційними керованими ракетами Х-59/69. Також окупанти випустили по Україні 78 ударних БпЛА типу "Shahed". Сили ППО збили 66 дронів і чотири ракети.

Що таке дрон Shahed

Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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