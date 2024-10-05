РФ атакувала Одесу 'Шахедами': у місті лунають потужні вибухи

Ввечері 5 жовтня російські війська здійснили черговий пуск дронів-камікадзе типу "Шахед" по території України. Під ворожим ударом опинилася Одеса. Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер та мер міста Геннадій Труханов.
О 21:57 в області прозвучав сигнал повітряної тривоги. Повітряні сили попередили про небезпеку ударних безпілотників. Кілька БпЛА летіли в напрямку Одеської області з півдня.
Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер закликав населення залишатися в укриттях до завершення тривоги. Він повідомив, що існує загроза для Ізмаїльського та Роздільнянського районів.
"Перебувайте в укриттях до відбою, загроза застосування ударних безпілотників", - закликав він.
Мер Одеси Геннадій Труханов також рекомендував містянам шукати безпечні місця, оскільки дрони змінили курс на місто. За даними моніторингових каналів, в напрямку Одеси рухалися 4-5 "Шахедів".
О 23:11 Труханов заявив, що в місті прогриміли вибухи. Незабаром він повідомив про небезпеку ударних безпілотників для Приморського району та Аркадії.
"Ще вибухи у місті!" - заявив Геннадій Труханов о 23:37.
Мер додав, що над містом ще кружляють "Шахеди". О 23:49 Труханов повідомив, що у місті повторно пролунали потужні вибухи.
Хто такий Олег Кіпер
Голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року. Роботу в органах прокуратури розпочав у 2001 році. Працював заступником начальника Головного слідчого управління Генпрокуратури України. Раніше обіймав посаду прокурора Києва, повідомляє Вікіпедія.
Удари РФ по Україні - останні новини
Нагадаємо, ввечері суботи, 6 жовтня, Росія вкотре запустила ударні дрони-камікадзе по Україні. Про загрозу застосування російських безпілотників повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.
Також в ніч на 4 жовтня окупанти атакували Україну за допомогою дронів-камікадзе "Шахед". Вибухи прогриміли в різних областях країни.
Як повідомляв Главред, російські окупанти дедалі частіше використовують безпілотники невстановленого типу, які часто піддаються впливу українських засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) і падають без шкоди. Полковник Юрій Ігнат повідомив, що 5 жовтня були збиті три "Шахеди", а ще 10 ворожих дронів локаціно втрачено.
Читайте також:
- За 300 метрів від ЗАЕС лунали вибухи: що відомо
- У Києві прогриміла серія вибухів: сили ППО збили всі ворожі "Шахеди"
- РФ атакувала Україну десятками ударних БпЛА: у яких областях гриміли вибухи
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред