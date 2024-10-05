РФ атакувала Одесу 'Шахедами': у місті лунають потужні вибухи

Ворожі безпілотники атакують Одесу, у місті прогриміла серія вибухів, повідомив Геннадій Терехов.

https://glavred.net/ukraine/rf-atakovala-odessu-shahedami-v-gorode-razdayutsya-moshchnye-vzryvy-10602752.html Посилання скопійоване

В Одесі чути вибухи / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 126 окрема бригада територіальної оборони м.Одеса

Ввечері 5 жовтня російські війська здійснили черговий пуск дронів-камікадзе типу "Шахед" по території України. Під ворожим ударом опинилася Одеса. Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер та мер міста Геннадій Труханов.

О 21:57 в області прозвучав сигнал повітряної тривоги. Повітряні сили попередили про небезпеку ударних безпілотників. Кілька БпЛА летіли в напрямку Одеської області з півдня.

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер закликав населення залишатися в укриттях до завершення тривоги. Він повідомив, що існує загроза для Ізмаїльського та Роздільнянського районів.

відео дня

"Перебувайте в укриттях до відбою, загроза застосування ударних безпілотників", - закликав він.

Мер Одеси Геннадій Труханов також рекомендував містянам шукати безпечні місця, оскільки дрони змінили курс на місто. За даними моніторингових каналів, в напрямку Одеси рухалися 4-5 "Шахедів".

О 23:11 Труханов заявив, що в місті прогриміли вибухи. Незабаром він повідомив про небезпеку ударних безпілотників для Приморського району та Аркадії.

"Ще вибухи у місті!" - заявив Геннадій Труханов о 23:37.

Мер додав, що над містом ще кружляють "Шахеди". О 23:49 Труханов повідомив, що у місті повторно пролунали потужні вибухи.

Що відомо про "Шахеди" / Інфографіка: Главред

Хто такий Олег Кіпер Голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року. Роботу в органах прокуратури розпочав у 2001 році. Працював заступником начальника Головного слідчого управління Генпрокуратури України. Раніше обіймав посаду прокурора Києва, повідомляє Вікіпедія.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, ввечері суботи, 6 жовтня, Росія вкотре запустила ударні дрони-камікадзе по Україні. Про загрозу застосування російських безпілотників повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Також в ніч на 4 жовтня окупанти атакували Україну за допомогою дронів-камікадзе "Шахед". Вибухи прогриміли в різних областях країни.

Як повідомляв Главред, російські окупанти дедалі частіше використовують безпілотники невстановленого типу, які часто піддаються впливу українських засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) і падають без шкоди. Полковник Юрій Ігнат повідомив, що 5 жовтня були збиті три "Шахеди", а ще 10 ворожих дронів локаціно втрачено.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред