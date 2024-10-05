РФ отримала не лише зброю: у ЦПД пояснили, що війська КНДР роблять на Донеччині

Російська армія активно використовує боєприпаси, отримані від Північної Кореї, однак якість цих виробів часто є низькою, зазначив Андрій Коваленко.

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Військові Північної Кореї з'явилися в Україні / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео на YouTube, ua.depositphotos.com

Присутність військових Північної Кореї в Донецькій області пов'язана з використанням зброї з КНДР. Низькоякісна корейська зброя потребує контролю. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко.

"Присутність військових КНДР у Донецькій області стосується переважно невеликих кількостей інженерних військ і пов‘язана з тим, що велика кількість боєприпасів з КНДР є поганої якості", - розповів він.

За словами Коваленка, інженерні війська з Північної Кореї супроводжують вантажі, контролюють якість боєприпасів та їхнє використання російськими військовими.

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"РФ все більше залежна від боєприпасів з КНДР до різних типів озброєнь. Також низькою якістю вирізняється балістична ракета KN23", - зазначив керівник ЦПД.

Балістичні ракети КНДР / Інфографіка: Главред

Хто такий Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

Відправка військ КНДР в Україну - що відомо

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 ворожих військових. Серед них, зокрема, були ліквідовані не лише окупанти, а й офіцери армії КНДР.

Раніше повіддомлялося, що Кім Чен Ин відправить інженерні війська в Україну на допомогу Путіну. Північна Корея у липні відправила великомасштабні військові будівельні та інженерні сили для участі у "відновлювальних роботах" в окупованій Донецькій області.

Директор компанії Defense Express Валерій Рябих зазначив, що у разі перекидання військ Північної Кореї на лінію фронту, Південна Корея може відповісти тим самим. Він підкреслив, що присутність військових з КНДР вимагатиме особливої уваги, адже під інженерними підрозділами можуть ховатися частини, що виконуватимуть бойові завдання.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк обурений з приводу відсутності реакції міжнародної спільноти на відправлення інженерних військ Північної Кореї на окуповані території України. Він зазначив, що КНДР ігнорує світові санкції і активно співпрацює з Росією, відправляючи війська для участі у війні проти України.

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