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Масована атака дронів по Україні: в 11 областях пролунали сильні вибухи

Юлія Закрепа
6 жовтня 2024, 07:48
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На столицю України російські дрони заходили хвилями і з різних напрямків.
Масована атака дронів по Україні: в 11 областях пролунали сильні вибухи
РФ атакувала Україну дронами та ракетами / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, ua.depositphotos.com

У ніч проти 6 жовтня 2024 року країна-агресорка Росія масовано запустила по Україні безпілотники. У Повітряних силах ЗСУ такоже попереджали про загроу застосування балістичного озброєння з Криму.

У моніторингових Telegram-каналах повідомили, що у низці українських регіонів оголосили повітряну тривогу - працювали сили ППО. Вибухи пролунали в Одесі, Харкові, на Київщині, Запоріжжі, Херсонщині, Житомирщині, Сумах, Черкащині, Вінничині, Хмельниччині, Полтавському районі та у передмісті Києва.

Також відомо, що станом на 06:00, 6 жовтня, Росія вивела в Чорне море два кораблі. Обидва судна є носіями "Калібрів" із загальним залпом до 8 ракет.

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Вибухи у Києві

Начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що цієї ночі ворог вчергове застосував проти Києва свої безпілотники. На столицю України російські дрони заходили хвилями і з різних напрямків.

"Повітряна тривога у місті оголошувалася тричі і сумарно тривала понад 5 годин. Силами та засобами ППО всі російські БпЛА, які були виявлені в повітряному просторі над Києвом та на підступах до міста, були знешкоджені. Попередньо, в місті без руйнувань та потерпілих", - зазначив Попко.

Масована атака дронів по Україні: в 11 областях пролунали сильні вибухи
Що відомо про дрон Shahed / Інфографіка: Главред

Вибухи в Одесі

Ввечері 5 жовтня російські війська здійснили черговий пуск дронів-камікадзе типу "Шахед" по території України - під ворожим ударом опинилася Одеса.

Мер Одеси Геннадій Труханов також рекомендував містянам шукати безпечні місця, оскільки дрони змінили курс на місто. О 23:11 в місті прогриміли вибухи. Незабаром Труханов повідомив про небезпеку ударних безпілотників для Приморського району та Аркадії.

Як поводитись у випадку атаки дрона-камікадзе

  1. Почули звук двигуна десь поруч – оцініть становище навколо й тримайтеся осторонь від адміністративних будівель, стратегічних та військових об’єктів.
  2. Знайдіть укриття та перечекайте атаку.
  3. Якщо укриття далеко, дотримуйтесь правила "двох стін", які мають відділяти вас від небезпеки, радить Запорізька обласна державна адміністрація.

Атака РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, що 1 жовтня РФ атакувала Україну десятками ударних БпЛА. Підрозділи Повітряних сил збили 29 із 32 ударних БпЛА країни-агресора РФ. Вибухи лунали в Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Сумській та Дніпропетровській областях.

Україна опинилась під атакою Шахедів. Перші дрони залетіли з південного напрямку та через Сумщину. У Сумській області прогримів потужний вибух. У місцевій ОВА зазначили, що ворог вдарив БПЛА типу "Герань-2" по Сумській громаді. Внаслідок атаки поранено 8 людей.

30 вересня у Києві прогриміла серія вибухів. Моніторингові пабліки повідомляли, що навколо Києва було зафіксовано близько 10 "Шахедів". На Київ баражуючі боєприпаси заходили вночі, хвилями і за різними напрямками. Силами і засобами ППО всі російські ударні дрони знешкодили.

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