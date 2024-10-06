Масована атака дронів по Україні: в 11 областях пролунали сильні вибухи

У ніч проти 6 жовтня 2024 року країна-агресорка Росія масовано запустила по Україні безпілотники. У Повітряних силах ЗСУ такоже попереджали про загроу застосування балістичного озброєння з Криму.
У моніторингових Telegram-каналах повідомили, що у низці українських регіонів оголосили повітряну тривогу - працювали сили ППО. Вибухи пролунали в Одесі, Харкові, на Київщині, Запоріжжі, Херсонщині, Житомирщині, Сумах, Черкащині, Вінничині, Хмельниччині, Полтавському районі та у передмісті Києва.
Також відомо, що станом на 06:00, 6 жовтня, Росія вивела в Чорне море два кораблі. Обидва судна є носіями "Калібрів" із загальним залпом до 8 ракет.
Вибухи у Києві
Начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що цієї ночі ворог вчергове застосував проти Києва свої безпілотники. На столицю України російські дрони заходили хвилями і з різних напрямків.
"Повітряна тривога у місті оголошувалася тричі і сумарно тривала понад 5 годин. Силами та засобами ППО всі російські БпЛА, які були виявлені в повітряному просторі над Києвом та на підступах до міста, були знешкоджені. Попередньо, в місті без руйнувань та потерпілих", - зазначив Попко.
Вибухи в Одесі
Ввечері 5 жовтня російські війська здійснили черговий пуск дронів-камікадзе типу "Шахед" по території України - під ворожим ударом опинилася Одеса.
Мер Одеси Геннадій Труханов також рекомендував містянам шукати безпечні місця, оскільки дрони змінили курс на місто. О 23:11 в місті прогриміли вибухи. Незабаром Труханов повідомив про небезпеку ударних безпілотників для Приморського району та Аркадії.
Як поводитись у випадку атаки дрона-камікадзе
- Почули звук двигуна десь поруч – оцініть становище навколо й тримайтеся осторонь від адміністративних будівель, стратегічних та військових об’єктів.
- Знайдіть укриття та перечекайте атаку.
- Якщо укриття далеко, дотримуйтесь правила "двох стін", які мають відділяти вас від небезпеки, радить Запорізька обласна державна адміністрація.
Атака РФ по Україні - останні новини
Нагадаємо, що 1 жовтня РФ атакувала Україну десятками ударних БпЛА. Підрозділи Повітряних сил збили 29 із 32 ударних БпЛА країни-агресора РФ. Вибухи лунали в Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Сумській та Дніпропетровській областях.
Україна опинилась під атакою Шахедів. Перші дрони залетіли з південного напрямку та через Сумщину. У Сумській області прогримів потужний вибух. У місцевій ОВА зазначили, що ворог вдарив БПЛА типу "Герань-2" по Сумській громаді. Внаслідок атаки поранено 8 людей.
30 вересня у Києві прогриміла серія вибухів. Моніторингові пабліки повідомляли, що навколо Києва було зафіксовано близько 10 "Шахедів". На Київ баражуючі боєприпаси заходили вночі, хвилями і за різними напрямками. Силами і засобами ППО всі російські ударні дрони знешкодили.
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