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Згадав "дружбу": Фіцо цинічно переконуватиме Україну продовжити транзит газу з РФ

Руслана Заклінська
5 жовтня 2024, 20:49
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Фіцо не виключає проблем з поставками газу до Словаччини, який вона отримує транзитом через Україну, з початку 2025 року.
Згадав 'дружбу': Фіцо цинічно переконуватиме Україну продовжити транзит газу з РФ
Фіцо переконуватиме Київ зберегти транзит російського газу у 2025 році / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, "Укртрансгаз", facebook.com/robertficosk

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо переконуватиме Київ продовжити транзит російського газу через Україну після 2024 року, коли закінчиться термін дії угоди з "Газпромом". Це рішення нібито буде вигідним як Словаччині, так і Україні. Про це Фіцо заявив в дискусійній програмі STVR Sobotné dialogy, пише Aktuality.

Фіцо зазначив, що на початку наступного року виникнуть проблеми з постачанням нафти і газу через Україну до Словаччини. На міжурядовій зустрічі, запланованій на 7 жовтня, він буде переконувати Київ зберегти транзит.

"Ми будемо переконувати українських партнерів використовувати їхню енергетичну інфраструктуру для імпорту газу та нафти до Європи… Якщо вона (Україна) хоче зберегти цю інфраструктуру, її потрібно використовувати", - сказав Фіцо.

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Прем'єр Словаччини також заявив, що його країна підтримує євроінтеграцію України та сподівається на подальші дружні кроки з її боку.

"Від цього виграли би і Словаччина, і Україна, адже за транзит сплачується плата", - стверджує Фіцо.

Водночас, обговорюючи питання "збереження транзиту", Фіцо уникнув прямого згадування про російський газ.

Хто такий Роберт Фіцо

Роберт Фіцо (словац. Robert Fico; нар. 15 вересня 1964, Топольчани, Чехословаччина) — словацький проросійський політик, популіст, член Національної ради Словацької Республіки. Четвертий раз обіймає посаду Прем'єр-міністра Словаччини, голова лівої політичної партії "Курс — соціальна демократія", пише Вікіпедія.

У своїй попередній політичній кар'єрі Роберт Фіцо був членом Комуністичної партії Чехословаччини і Партії демократичних лівих.

Партія Фіцо "Курс — соціальна демократія" набрала найбільше голосів на парламентських виборах 2023 року з 22,95 % голосів і отримала 42 місця. Фіцо пообіцяв повністю припинити надсилання військової допомоги Україні в російсько-українській війні та почати мирні переговори.

Україна перекрила Словаччині та Угорщині транзит нафти з Росії - що відомо

Нагадаємо, Україна припинила транзит російської нафти до Словаччини та Угорщини через санкції, ухвалені Радою національної безпеки і оборони України проти російської компанії "Лукойл" у червні. Це рішення торкнулося південної гілки нафтопроводу "Дружба", що проходить через українську територію.

У відповідь Словаччина та Угорщина висловили невдоволення, пригрозивши арбітражем і можливим зривом угод із Євросоюзом. Уряд Словаччини, зокрема, заявив про можливе припинення постачання дизельного палива Україні.

Словацьке керівництво в особі президента Петра Пеллегріні та міністра оборони Роберта Калиняка виступило з погрозами на адресу Києва, застерігаючи Україну про "значні ризики" такого рішення. Пеллегріні навіть припустив можливість крайніх заходів у відповідь на ці дії України.

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