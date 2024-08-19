В областях лунають вибухи: Україна під атакою 'Шахедів'

Потужні вибухи прогриміли в багатьох областях України. За попередніми даними, спрацювала система ППО.

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Україна під атакою Шахедів / Колаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, скріншот

В Україні пізно ввечері прогриміли вибухи. Їх було чутно в багатьох областях. Російські окупанти атакували регіони "Шахедами". Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Відомо, що безпілотники залітали через південні регіони та Сумську область. Їх вдалося зафіксувати в Сумській, Полтавській, Чернігівській, Миколаївській та Херсонській областях.

Згодом "Шахеди" долетіли до Київської області. Моніторингові канали повідомляли про те, що там пролунали потужні вибухи. Повітряну тривогу оголосили і в самій столиці через атаку "Шахедів". У КМВА закликали жителів пройти в укриття.

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Україна під атакою Шахедів / фото: скріншот

Також відомо про те, що російські окупанти запускають з тактичної авіації КАБи, щоб вдарити ними по Сумській області.

Що таке дрон Shahed / Інфографіка: Главред

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км. (за іншими даними 1000 км.). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Ракетні удари по Києву 18 серпня 2024 року - останні новини

Близько п'ятої години ранку 18 серпня російські окупанти атакували Київ із повітря - ворог застосував балістичне озброєння. Також були запущені дрони. РФ втретє поспіль, найімовірніше, застосувала північнокорейські балістичні ракети типу KN-23. За попередніми даними, балістичні ракети були збиті на підльоті до столиці.

Близько 7:00, через дві години після спроби завдати балістичного удару по Києву, російські окупанти атакували столицю крилатими ракетами. Після тривалих складних маневрів територією кількох областей, ракети намагалися вразити цілі з південного напрямку. Силами та засобами ППО всі ворожі цілі були знищені. У Києві обійшлося без руйнувань і постраждалих.

За даними Повітряних сил, Росія завдала по Україні ракетно-дронового удару. Окупанти випустили по Україні 16 повітряних цілей. Сили оборони знищили 13 із них: 2 балістичні ракети, 3 крилаті та 8 дронів-камікадзе.

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