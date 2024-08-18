Після балістики - крилаті ракети: РФ двічі за ранок намагалася атакувати Київ

Вранці в неділю, 18 серпня, через дві години після спроби завдати балістичного удару по Києву російські окупанти атакували столицю крилатими ракетами.
"Приблизно о 07:00 ворог атакував Київ уже крилатими ракетами. Попередньо, тип озброєння типу "Іскандер-К", - повідомили в Київській міській військовій адміністрації.
Після тривалих складних маневрів територією кількох областей, ракети намагалися вразити цілі з південного напрямку.
Силами та засобами ППО всі ворожі цілі були знищені. Тип і кількість ракет у своїх звітах нададуть Повітряні Сили, додали в КМВА.
У Києві обійшлося без руйнувань і постраждалих.
Ракетний удар по Києву 18 серпня 2024 року - останні новини
Близько п'ятої години ранку 18 серпня російські окупанти атакували Київ із повітря - ворог застосував балістичне озброєння. Також були запущені дрони.
РФ втретє поспіль, найімовірніше, застосувала північнокорейські балістичні ракети типу KN-23.
За попередніми даними, балістичні ракети було збито на підльоті до столиці.
"Крім того, практично одночасно з балістикою, у бік Києва входило кілька ударних БПЛА ворога. Усі дрони противника були знищені далеко за межами міста", - повідомили в КГВА.
Зазначимо, військовий експерт Олександр Коваленко вважає, що Україні загрожує масований ракетний удар. У країни-агресора РФ є потенціал у 130 ракет різного типу. При цьому задіяти весь цей ударний потенціал одночасно Росія не зможе через зношеність носіїв. Експерт також упевнений, що, як і до будь-якого іншого ракетного удару, супровід надаватимуть дрони-камікадзе Shahed-136.
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