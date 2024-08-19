Як живе Суджа під контролем ЗСУ: у Генштабі показали потужне відео

Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив, що російське місто Суджа перебуває під контролем Сил оборони України.

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Російське місто Суджа офіційно під контролем ЗСУ / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Українські військові взяли під свій контроль місто Суджа в російській Курській області. Це офіційно підтвердили в Генеральному штабі Збройних сил України.

При цьому звільнене від російських окупантів місто не схоже на українські населені пункти, які Росія стирає з лиця землі. Місцеві жителі продовжують жити звичайним життям і зовсім не бояться українських захисників.

"Місто Суджа перебуває під контролем Сил оборони України. Покинуте напризволяще російською владою населення не боїться йти на контакт з українськими військовими. І продовжує своє життя в умовах війни вже на території Росії", - повідомили в Генштабі. відео дня

При цьому місцеві росіяни самі відкрито розповідають про те, як їх кинула російська влада.

Дивіться відео про життя у Суджі під контролем ЗСУ:

Російське місто Суджа офіційно під контролем ЗСУ / фото: скріншот

Бої в Курській області - останні новини

Українські військові досягають поставлених цілей у Курській області. Станом на ранок, зазначив президент Володимир Зеленський, бійці ЗСУ поповнили обмінний фонд російськими військовими.

За даними аналітиків, ЗСУ вдалося трохи просунутися на південний схід від Суджі - зокрема, військові захопили Апанасівку, Снагость, Отрубу та просунулися до Ольгівки Курської області.

Відомо, що станом на 18 серпня Росія перекинула з лінії фронту в Україні в Курську область угруповання від 5 тисяч російських військових. Ймовірно, під час наступних етапів бойових дій на території Росії російській армії потрібно буде збільшувати живу силу і матеріальні засоби в цьому районі.

Операція в Курській області РФ 6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області. Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті. Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС. Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

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