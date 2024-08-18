РФ атакувала Україну дронами, балістикою і крилатими ракетами: скільки збито цілей

Загалом було виявлено 16 засобів повітряного нападу противника. Тринадцять із них збили захисники українського неба.

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Сили оборони знищили 13 повітряних цілей / Колаж: Главред, фото: 126 окрема бригада ТРО, скріншот відео МО РФ

У ніч на неділю, 18 серпня, країна-агресор Росія завдала по Україні ракетно-дронового удару. Окупанти випустили по Україні 16 повітряних цілей. Сили оборони знищили 13 із них: 2 балістичні ракети, 3 крилаті та 8 дронів-камікадзе.

Як повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук у Telegram, ворог атакував Україну балістичними ракетами з Курської та Воронезької областей, крилатими та керованими авіаційними ракетами, а також ударними БпЛА типу "Shahed".

Загалом було виявлено 16 засобів повітряного нападу противника:

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1 балістичну ракету "Іскандер-М";

2 балістичні ракети KN-23;

2 керовані авіаційні ракети Х-59;

3 крилаті ракети (тип уточнюється);

8 ударних БпЛА "Shahed-131/136".

ОТРК Іскандер Сімейство російських оперативно-тактичних ракетних комплексів. Розроблено науково-виробничою корпорацією Конструкторське бюро машинобудування в місті Коломні Московської області, передає Вікіпедія. Основне призначення ракетних комплексів Іскандер - це знищення систем ППО і про противника, а також найважливіших об'єктів, що прикриваються ними, на дальностях до 500 км. На думку The National Interest, ОТРК Іскандер є найнебезпечнішою зброєю ЗС РФ, оскільки має дуже низький бар'єр неядерного застосування, а велика дальність ракет та їхні можливості подолання ППО може одразу ж призвести до величезних збитків у разі нанесення ударів по аеродромах, логістичних центрах тощо. Експерти порівнюють масоване застосування ОТРК Іскандер за масштабом збитку з наслідком бомбардувань авіації НАТО.

У результаті протиповітряного бою зенітними ракетними військами Повітряних сил, мобільними вогневими групами Сил оборони України та підрозділами радіоелектронної боротьби було збито 13 повітряних цілей у межах Київської, Сумської та Полтавської областей:

2 балістичні ракети KN-23;

3 крилаті ракети (тип уточнюється);

8 ударних БпЛА "Shahed-131/136".

Решта ракет, які не потрапили до статистики збитих, не досягли бажаних цілей. За попередніми даними, обійшлося без людських втрат і постраждалих.

Звіт Повітряних сил за 18 серпня / Фото: t.me/kpszsu

Ракетні удари по Києву 18 серпня 2024 року - останні новини

Близько п'ятої години ранку 18 серпня російські окупанти атакували Київ з повітря - ворог застосував балістичне озброєння. Також були запущені дрони.

РФ втретє поспіль, найімовірніше, застосувала північнокорейські балістичні ракети типу KN-23.

За попередніми даними, балістичні ракети було збито на підльоті до столиці.

"Крім того, практично одночасно з балістикою, у бік Києва входило кілька ударних БПЛА ворога. Усі дрони противника були знищені далеко за межами міста", - повідомили в КГВА.

Близько 7:00, через дві години після спроби завдати балістичного удару по Києву, російські окупанти атакували столицю крилатими ракетами.

Після тривалих складних маневрів територією кількох областей, ракети намагалися вразити цілі з південного напрямку.

Силами та засобами ППО всі ворожі цілі були знищені.

У Києві обійшлося без руйнувань і постраждалих.

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