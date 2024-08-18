РФ атакувала Україну дронами, балістикою і крилатими ракетами: скільки збито цілей

У ніч на неділю, 18 серпня, країна-агресор Росія завдала по Україні ракетно-дронового удару. Окупанти випустили по Україні 16 повітряних цілей. Сили оборони знищили 13 із них: 2 балістичні ракети, 3 крилаті та 8 дронів-камікадзе.
Як повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук у Telegram, ворог атакував Україну балістичними ракетами з Курської та Воронезької областей, крилатими та керованими авіаційними ракетами, а також ударними БпЛА типу "Shahed".
Загалом було виявлено 16 засобів повітряного нападу противника:
- 1 балістичну ракету "Іскандер-М";
- 2 балістичні ракети KN-23;
- 2 керовані авіаційні ракети Х-59;
- 3 крилаті ракети (тип уточнюється);
- 8 ударних БпЛА "Shahed-131/136".
ОТРК Іскандер
Сімейство російських оперативно-тактичних ракетних комплексів. Розроблено науково-виробничою корпорацією Конструкторське бюро машинобудування в місті Коломні Московської області, передає Вікіпедія.
Основне призначення ракетних комплексів Іскандер - це знищення систем ППО і про противника, а також найважливіших об'єктів, що прикриваються ними, на дальностях до 500 км.
На думку The National Interest, ОТРК Іскандер є найнебезпечнішою зброєю ЗС РФ, оскільки має дуже низький бар'єр неядерного застосування, а велика дальність ракет та їхні можливості подолання ППО може одразу ж призвести до величезних збитків у разі нанесення ударів по аеродромах, логістичних центрах тощо. Експерти порівнюють масоване застосування ОТРК Іскандер за масштабом збитку з наслідком бомбардувань авіації НАТО.
У результаті протиповітряного бою зенітними ракетними військами Повітряних сил, мобільними вогневими групами Сил оборони України та підрозділами радіоелектронної боротьби було збито 13 повітряних цілей у межах Київської, Сумської та Полтавської областей:
- 2 балістичні ракети KN-23;
- 3 крилаті ракети (тип уточнюється);
- 8 ударних БпЛА "Shahed-131/136".
Решта ракет, які не потрапили до статистики збитих, не досягли бажаних цілей. За попередніми даними, обійшлося без людських втрат і постраждалих.
Ракетні удари по Києву 18 серпня 2024 року - останні новини
Близько п'ятої години ранку 18 серпня російські окупанти атакували Київ з повітря - ворог застосував балістичне озброєння. Також були запущені дрони.
РФ втретє поспіль, найімовірніше, застосувала північнокорейські балістичні ракети типу KN-23.
За попередніми даними, балістичні ракети було збито на підльоті до столиці.
"Крім того, практично одночасно з балістикою, у бік Києва входило кілька ударних БПЛА ворога. Усі дрони противника були знищені далеко за межами міста", - повідомили в КГВА.
Близько 7:00, через дві години після спроби завдати балістичного удару по Києву, російські окупанти атакували столицю крилатими ракетами.
Після тривалих складних маневрів територією кількох областей, ракети намагалися вразити цілі з південного напрямку.
Силами та засобами ППО всі ворожі цілі були знищені.
У Києві обійшлося без руйнувань і постраждалих.
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