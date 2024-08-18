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РФ атакувала Київ дронами та північнокорейською ракетою KN-23: що відомо про наслідки

Анна Ярославська
18 серпня 2024, 07:28
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Це був уже третій обстріл балістикою столиці у серпні з чітким інтервалом у 6 днів між кожною атакою.
Ракета КН-23, карта бойової готовності
РФ застосувала застосувала північнокорейські балістичні ракети типу KN-23 / Колаж: Главред, фото: t.me/alarmukraine, defence-ua.com

Близько п'ятої години ранку в неділю, 18 серпня, російські окупанти атакували Київ з повітря - ворог застосував балістичне озброєння для завдання ракетного удару по Києву. Також було запущено дрони.

Як повідомив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, країна-агресор РФ втретє поспіль, найімовірніше, застосувала північнокорейські балістичні ракети типу KN-23.

"Це вже третій обстріл балістикою столиці в серпні з чітким інтервалом у 6 днів між кожною атакою. Цей удар, за попередніми даними, був практично ідентичний двом попереднім", - йдеться у повідомленні.

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За попередніми даними, балістичні ракети були збиті на підльоті до столиці.

"Крім того, практично одночасно з балістикою, у бік Києва входило кілька ударних БПЛА ворога. Усі дрони противника були знищені далеко за межами міста", - додав Попко.

У Києві не зафіксовано руйнувань, інформація про постраждалих не надходила.

Ракетні удари РФ по Україні

Військовий експерт Олександр Коваленко вважає, що Україні загрожує масований ракетний удар. У країни-агресора РФ є потенціал у 130 ракет різного типу. При цьому задіяти весь цей ударний потенціал одночасно Росія не зможе через зношеність носіїв. Експерт також упевнений, що, як і до будь-якого іншого ракетного удару, супровід надаватимуть дрони-камікадзе Shahed-136.

Як повідомляв Главред, вночі 15 серпня окупанти атакували Україну дронами і ракетами. РФ випустила по території нашої держави 3 ракети Х-59 і 29 дронів "Шахед".

Остання масована атака на Київ відбулася 8 липня - тоді російські окупанти завдали ракетного удару по великій дитячій лікарні "Охматдит". Удар було завдано саме в той час, коли в лікарні та біля неї перебувало багато людей.

РФ атакувала Київ дронами та північнокорейською ракетою KN-23: що відомо про наслідки
Літаки Ту, за допомогою яких РФ обстрілює Україну / Инфографика Главреда

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