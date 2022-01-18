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У Миколаєві студент жорстоко вбив перехожого

18 січня 2022, 14:36

Тіло жертви сховали в кущах.

Ножа
Хлопець наніс чоловікові 69 ударів ножем / УНІАН

У Миколаєві 21-річний студент аграрного ліцею жорстоко розправився з перехожим біля Миколаївської міської ради. Він завдав ні в чому не винному чоловікові близько 70 ударів. Тепер хлопцеві винесли вирок.

Як повідомляє пресслужба Центрального районного суду Миколаєва, жертва отримала 69 ударів ножем.

"Побачивши перехожого, який перебував у стані сп'яніння і переконавшись у цьому, товариш обвинуваченого к. схопив його ззаду, закрив рот і схопив за шию, чоловік почав чинити опір і намагався звільнитися. Тоді обвинувачений к. наніс йому кілька ударів ножем. Потім к. наніс впав на землю людині кілька ударів ногою в голову. Після чого вони перенесли чоловіка в кущі неподалік, де обвинувачений к. наніс йому ще кілька ножових поранень і обшукав, заволодівши двома телефонами, банківською карткою і брелоком", - сказано в повідомленні.

Суд визнав студента винним у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених п.6 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187 КК України і засудив його до 14 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна.

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Нагадаємо, у селищі Ратне Ковельського району Волинської області мужчина по-звірячому вбив свою дружину. Неадекват завдав бідній жінці 60 ударів палицею, а на суді заявив, що робив їй масаж.

Також раніше у Запорізькій області місцева компанія жорстоко познущалася над своїм однолітком. Підлітка змушували їсти палаючі сигарети. Поліція за цим фактом відкрила справу. Мати 14-річного хлопця розповіла, що сина роздягли і обливали на вулиці холодною водою.

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