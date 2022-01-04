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Різанина на Миколаївщині: спливли несподівані деталі вбивства на новорічній дискотеці

4 січня 2022, 08:50

Чоловік і жінка були знайомі. Односельці посварилися в клубі і вийшли з'ясовувати стосунки на вулицю.

ножа
На Миколаївщині жінка зарізала знайомого чоловіка / Depositphotos

Стали відомі нові подробиці вбивства в Миколаївській області, де 25-річний чоловік Віктор помер внаслідок удару ножем, який йому завдала 30-річна жінка Ольга на сільській дискотеці.

Подробиці смертельних розборок

Чоловік і жінка були знайомі. Свідки кажуть - трагедії передував конфлікт на дискотеці. Односельці посварилися в клубі і вийшли з'ясовувати стосунки на вулицю, пише Сьогодні.

Раптом чоловік вихопив ніж, а потім схопив Ольгу за капюшон. Та ж захищалася. Вихопила ніж і вдарила ним.

Що відомо про затриману

Рідні кажуть, що Ольга пішла на дискотеку після того, як її запросила подруга. Вони кажуть, що загиблий чоловік міг сам напоротися на ніж і отримати смертельне поранення.

Родичі впевнені - Ольга не могла завдати смертельного удару навмисне. Просто захищалася.

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Про Ольгу односельці відгукуються тільки добре. Турботлива мати двох дочок. Самостійно виховувала сестер, коли мати кинула сім'ю. Працює бригадиркою на соковому виробництві.

Загиблий мав карне минуле

За словами класного керівника загиблого, Віктор навчався до 9 класу, проте незабаром потрапив до в'язниці: "Він такий, що в школі був розбійником, потім за крадіжку, не знаю як. Як я чув, він сам наскочив на той ніж, тим більше то його ніж був".

Свідчити на суді відмовилася і сама Ольга. Її посадили під нічний домашній арешт. Поки триватиме слідство. У поліції кажуть, – можуть перекваліфікувати статтю на самозахист, якщо Ольга розповість, як все було, і не мовчатиме.

Раніше повідомлялося, що в Миколаївській області відносно жінки почали виробництво по ч.1 ст. 115 КК "умисне вбивство" після того, як вона смертельно поранила чоловіка, який з ножем домагався її на дискотеці.

30-річна мешканка одного з сіл Миколаївського району завдала ножове поранення в живіт молодій людині, тому що той виявляв до неї надмірну увагу на дискотеці.

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