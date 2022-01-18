На Волині чоловік вбив дружину 60 ударами палицею і заявив, що робив їй масаж

Чоловік заявив , що робив дружині масаж / pixabay

У селищі Ратне Ковельського району Волинської області чоловік по-звірячому убив свою дружину. Неадекват завдав бідній жінці 60 ударів палицею, а на суді заявив, що робив їй масаж.

Як повідомляє ТСН, це сталося в ніч на 27 квітня 2020 року. Вбивця повернувся з риболовлі, але не застав дружину вдома. За його словами, по телефону він дізнався, що дружина нібито була нетвереза з іншим чоловіком. Але вона все ж повернулася додому і лягла спати, попивши води.

Наступного дня їй стало погано, тому, за словами чоловіка, він взяв масажер зробив їй масаж. Пізніше викликав медиків, але ті дружину врятувати не змогли.

За словами чоловіка, вони жили мирно, а ось сусіди запевняють у зворотному. Вони кажуть, що пара часто конфліктувала і дружина дуже боялася чоловіка. Вона навіть хотіла від нього піти через постійні погрози.

Крім того, він пиячив і ревнував її.

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СМЕ з'ясувала, що чоловік 60 разів ударив палицею жінку і добивав її ногами. Жертва оборонялася.

У зв'язку з цим, суд визнав його винним за ч.2 ст. 121 КК України і засудив до 9 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у Запорізькій області місцева компанія жорстоко познущалася над своїм однолітком. Підлітка змушували їсти палаючі сигарети. Поліція за цим фактом відкрила справу. Мати 14-річного хлопця розповіла, що сина роздягли і обливали на вулиці холодною водою.

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