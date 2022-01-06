Відрізала "хазяйство" і 100 разів вдарила ножем: жінка зізналася в страшному вбивстві на Херсонщині

На Херсонщині під час сварки жінка вбила співмешканця / kherson.gp.gov.ua

На Херсонщині під час сварки жінка вбила співмешканця, а потім познущалася над трупом.

Моторошний злочин стався в одному з сіл Великокопанівської територіальної громади в Херсонській області. Вона вже у всьому зізналася, повідомили в відділі комунікації поліції Херсонської області.

За словами жінки, напередодні разом зі співмешканцем вона вживала алкогольні напої. Під час застілля чоловік нібито почав її ображати і принижувати, виникла бійка, під час якої жінка схопила ніж і завдала потерпілому численні поранення.

За даними слідства, ввечері, 3 січня, під час застілля між співмешканками виник конфлікт. В ході сварки жінка накинулася з ножем на 38-річного чоловіка, завдавши йому понад 100 ударів в тулуб і голову.

читайте такожУ Києві чоловік жорстоко вбив 18-річну дівчину і кинув тіло гнитиКрім того, зловмисниця за допомогою ножа і молотка фактично відокремила голову від тіла і, нарешті, відрізала йому статевий орган. Вранці, немов і не було нічого, жінка повідомила сусідові, що її співмешканець помер, повідомили у прокуратурі області.

Раніше ми повідомляли, що у Львівській області в Стрийському районі 22-річний чоловік спочатку побив, а потім зарізав свого 66-річного батька. Конфлікт, який закінчився трагічно, спалахнув між батьком і сином під час розпивання спиртного.

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