"У нього ріжок всадили, а він іде": окупант в паніці через "безсмертних" бійців ЗСУ

Російський окупант розповів про "безсмертя" українських військових / Колаж фото Генштаб ЗСУ, УНІАН

Російський окупант в паніці розповів дружині про те, які непереможні українські військові і заявив, що їх навіть кулі не зупиняють. Про це стало відомо з телефонної розмови, яку перехопила українська розвідка.

Він розповів про те, що російські військові обстрілюють українські позиції з різної зброї, але ЗСУ все одно йдуть вперед.

"Їх там дуже багато. Там і танки, і все, що тільки можна, палять. Он писали, що і "Сонцепеки", і бомблять, а вони вперед йдуть", - каже окупант.

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Російські військові не можуть протистояти ЗСУ. Окупант зізнався, що вони намагаються вбити українських бійців, а ті захищають свою землю до останнього.

"У тіпа (українського військового - Главред) стріляли три рази, а він йшов на нас. В нього ріжок всадили, а він йде. Він падає, встає і йде. Він стріляє", - в паніці розповів окупант.

Звільнення окупованих територій

Зазначимо, що раніше заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що ЗСУ звільнили 6 тисяч квадратних кілометрів території на півдні та сході країни.

У Харківській області бійці Збройних сил України на окремих ділянках фронту вийшли до державного кордону з Росією. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синегубов.

Міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що українські військові пішли в потужний контрнаступ на Харківщині і що таких успіхів від дій ЗСУ навіть не очікували. Резніков сказав, що всі ці успіхи є знаком того, що Росію можна перемогти. Однак поки рано святкувати перемогу, так як російські війська можуть спробувати піти в контратаку, підкреслив він.

Експерти американського Інституту вивчення війни заявили, що ЗСУ переламали хід війни на свою користь, при цьому Україна буде все частіше диктувати місце і характер основних бойових дій, а РФ буде все частіше неадекватно реагувати на зростаючий фізичний і психологічний тиск. Однак війна, швидше за все, затягнеться до 2023 року, впевнені в ISW.

Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів про те, що деокупація регіону почнеться зі звільнення Кремінної та Сватового. Російські окупанти вже вивели свої війська з Кремінної, партизани повісили там український прапор.

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