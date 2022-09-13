На Донеччині в боях з окупантами загинув відомий танцюрист балету Олександр Шаповал

Олександр Шаповал загинув у бою / колаж фото УНІАН та instagram.com/ekaterinakukhar_official

У боях з російськими окупантами під Майорськом Донецької області загинув відомий танцюрист балету і соліст Національної опери Олександр Шаповал. Про смерть колеги повідомила відома балерина і суддя проекту "Танці з зірками" Катерина Кухар на своїй сторінці в Instagram.

"Серце відмовляється в це вірити. Сьогодні ворог забрав життя Шаповала Олександра Миколайовича. Заслуженого артиста України, педагога дуетного танцю KSBC. Він був видатним артистом, кожна наша партія була наповнена таким життям. тому що він один з небагатьох, хто жив сценою. А тепер його танець став вічним. Боляче. Важко. Вічна і світла пам'ять, Саш. Назавжди в серці, пам'яті, душі", — написала вона.

Олександр Шаповал на сцені Національної опери / УНІАН

Шаповал став бійцем-гранатометником ЗСУ вже після початку повномасштабної військової агресії Росії проти України - записався добровольцем.

Нагадаємо, раніше в боях з російськими окупантами загинув боєць другої роти підрозділу "Азов Київ" Захар Берестовський, якому лише наприкінці минулого року виповнилося 18 років.

Крім того, в бою з російськими окупантами в Донецькій області загинув молодший лейтенант Збройних сил України, колишній плавець і тренер в СК Зоря Володимир Ульяницький. Загинув захисник України при обстрілі з ворожого танка в бою за один з населених пунктів Донецької області.

Пізніше в бою з російськими ворогами загинув 29-річний український воїн, музикант та активіст Роман Барвінок-Скрипаль.

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