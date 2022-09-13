УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

На Донеччині в боях з окупантами загинув відомий танцюрист балету Олександр Шаповал

13 вересня 2022, 09:25

Соліст Національної опери України Олександр Шаповал, який служив у ЗСУ, загинув у жорсткому бою з окупантами на Донеччині.

Шаповал, балет
Олександр Шаповал загинув у бою / колаж фото УНІАН та instagram.com/ekaterinakukhar_official

У боях з російськими окупантами під Майорськом Донецької області загинув відомий танцюрист балету і соліст Національної опери Олександр Шаповал. Про смерть колеги повідомила відома балерина і суддя проекту "Танці з зірками" Катерина Кухар на своїй сторінці в Instagram.

"Серце відмовляється в це вірити. Сьогодні ворог забрав життя Шаповала Олександра Миколайовича. Заслуженого артиста України, педагога дуетного танцю KSBC. Він був видатним артистом, кожна наша партія була наповнена таким життям. тому що він один з небагатьох, хто жив сценою. А тепер його танець став вічним. Боляче. Важко. Вічна і світла пам'ять, Саш. Назавжди в серці, пам'яті, душі", — написала вона.

Балет
Олександр Шаповал на сцені Національної опери / УНІАН

Шаповал став бійцем-гранатометником ЗСУ вже після початку повномасштабної військової агресії Росії проти України - записався добровольцем.

Нагадаємо, раніше в боях з російськими окупантами загинув боєць другої роти підрозділу "Азов Київ" Захар Берестовський, якому лише наприкінці минулого року виповнилося 18 років.

Крім того, в бою з російськими окупантами в Донецькій області загинув молодший лейтенант Збройних сил України, колишній плавець і тренер в СК Зоря Володимир Ульяницький. Загинув захисник України при обстрілі з ворожого танка в бою за один з населених пунктів Донецької області.

Пізніше в бою з російськими ворогами загинув 29-річний український воїн, музикант та активіст Роман Барвінок-Скрипаль.

Інші новини:

ЗСУ Катерина Кухар війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

09:33

ТОП-7 продуктів, які чудово допомагають зняти стрес

09:29

Неприємності оточують на кожному кроці: 10 імен, які притягують хвороби в своє життяВідео

09:25

На Донеччині в боях з окупантами загинув відомий танцюрист балету Олександр ШаповалВідео

09:11

Війна - це єдиний шлях до мируПогляд

09:07

День перукаря в Україні: привітання і картинки до свята

Реклама
08:57

Гороскоп на сьогодні, 13 вересня 2022: Ракам - образи, Дівам - розчарування, Козерогам - знаки доліВідео

08:48

Зрадників не люблять: прикордонники не пускають в РФ з виданими в Україні російськими паспортамиВідео

08:14

"З росіянами сталася якась біда біля Лиману": Арестович озвучив нові деталі про бої з окупантамиВідео

07:42

Війська РФ відійшли з Киселівки і відкривають ЗСУ шлях до північно-західної частини Херсона - ISW

07:30

Коли корисніше пити каву – до або після їжі

07:00

Коли Україна зможе діставати ракетами до Москви та отримає літаки F-16 – інтерв’ю з Юрієм ІгнатомВідео

06:55

Між Азербайджаном та Вірменією спалахнули бої на кордоніВідео

06:49

Тепер ми їх "граємо", і ми їх зробимо.Погляд

06:12

Круті привітання з Днем програміста своїми словами, вірші, смс та листівки

05:20

Дві області України атакує сніг у вересні: синоптики оновили прогнозВідео

04:40

Найкрутіші овочі: які плоди треба обов'язково їсти щодня

04:05

Народжені в рік Щура: який характер, хто стане кращою парою і в якій сфері буде вдача

03:30

Арктичний холод і заморозки: українців попередили про аномалію з "потопом"Відео

03:20

Допоможе один дешевий інгредієнт: як зробити, щоб риба не прилипала і не розвалювалася на сковородіВідео

02:47

Солодкий пиріжечок або сексі-кицька: Анна Неплях в мереживній білизні показала форми на балконі

Реклама
02:15

У РФ недостатньо сил, щоб утримати Крим – генерал РоманенкоВідео

01:35

Військовий експерт пояснив, чому окупантам загрожує обвал оборони через удари ЗСУВідео

01:04

Практично як у казці: 3 знаки зодіаку - у списку щасливчиків тижняВідео

00:51

Прикмети на 13 вересня: які 4 речі не можна робити, щоб не потрапити в небезпекуВідео

12 вересня, понеділок
23:52

На Харківщині ЗСУ знищили російської техніки на 700 млн доларів - Forbes

23:41

Розлючена "шалена імператриця" Аллегрова в гніві влаштувала скандал у КремліВідео

23:19

Коли в Україні очікується осінній пік коронавірусу та в чому його небезпека: відповідь ВООЗ

23:01

Наступ ЗСУ: Арестович розповів про неймовірний масштаб звільнених територійВідео

22:53

Як правильно мити йоржик для туалету та як його дезінфікувати: головні секрети

22:41

"Поповнено обмінний фонд": ЗСУ під час контрнаступу взяли в полон високопоставлених офіцерів РФВідео

22:26

У розвідці розповіли, як рахують втрати окупантів та чому про них мовчить РосіяВідео

22:10

Контрнаступ ЗСУ: у Міноборони назвали нові дані про звільнені територіїВідео

21:49

"Ти - хворий старий!": біля труни Єлизавети II накинулися на сина королевиВідео

21:47

Україна запросила в США озброєння для продовження наступу в 2023 році - WSJВідео

21:42

Макс Барських оголосив про те, що бере новий псевдонім: "Занадто багато горя і страждань"

21:26

У Херсоні партизани підірвали колаборантку Тетяну ТомілінуВідео

21:14

В Україну мчить морозний циклон: синоптики назвали області, які будуть плаватиВідео

21:14

Зеленський зізнався, чи може завершитися війна, поки Путін прибуває при владіВідео

21:02

Чарлі пальці-сосиски: про яку хворобу "говорять" руки 73-річного монархаВідео

20:47

"Ми програємо, ЗСУ нас оточують": окупант скаржиться, що у військових РФ на Харківщині немає шансів вижитиВідео

Реклама
20:36

Остання воля королеви: про що попросила Єлизавета II перед смертю і кого обрала для виконанняВідео

20:29

"Немов вітром знесло": жителі розповіли, як росіяни з ганьбою тікали з БалакліїВідео

20:10

Прикмети на 14 вересня: які 5 речей не можна робити, щоб удачу не втратитиВідео

19:41

РФ тимчасово призупинила відправку нових підрозділів в Україну: в чому причинаВідео

19:31

ЗСУ звільнили Богородичне на Донеччині: окупанти під час втечі підірвали церквуВідео

19:20

Хто візьме на себе брудну роботу з усунення Путіна від владиПогляд

19:16

Улюбленці фортуни: знаки східного гороскопу з найбільшим везінням

19:12

"Ось і "стіна Яценюка": українські бійці дійшли до кордону з РосієюВідео

19:10

"Стоятимемо на місці": Україна не піде на нові "мінські угоди" - ЗеленськийВідео

18:51

Лікар назвав ймовірну причину смерті Королеви

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиНовини Харкова
Синоптик
Погода на два тижніПогода на серпеньПогода осіньМагнітна буряПрогноз погоди
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочки
Свята
Вихідні у вересніКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьГороскоп тароМолодик у вересніГороскоп на вересень
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти