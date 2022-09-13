ЗСУ збили перший іранський ударний безпілотник: він приземлився на Харківщині

ЗСУ збили іранський ударний безпілотник / СтратКом ЗСУ

ВСУ збили перший ударний безпілотник, який Іран передав російським окупантам. Дрон приземлився поблизу Куп'янська на Харківщині. Про це повідомляє СтратКом ВСУ.

"З великою часткою ймовірності можна стверджувати, що Збройні Сили України вперше знищили іранський ударний безпілотний літальний апарат поблизу Куп'янська", - йдеться в повідомленні.

Варто відзначити, що мова може йти про БПЛА-камікадзе Shahed-136.

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ЗСУ збили Іранський ударний безпілотник / СтратКом ЗСУ

Безпілотники Ірану для Росії

У липні радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван заявляв, що Іран збирається відправити Росії декілька сотень бойових дронів. За словами чиновника, Тегеран, таким чином,"допоможе" Москві з утриманням окупованих територій України.

На початку серпня радник Офісу президента Олексій Арестович сказав, що на на озброєнні військ Росії помітили безпілотники, які окупантам міг поставити Іран.

Він казав про можливу партію з 46-ти дронів. За словами радника ОП, БПЛА застарілі і примітивні, але все ж становлять небезпеку.

"Іранський безпілотник є машинкою попереднього покоління, зробленою на коліні, але якусь частину свого завдання він може вирішити, тому що в цій війні і дитячі квадрокоптери вирішують завдання - з саморобними захопленнями і киданням гранат", – підкреслив Арестович.

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