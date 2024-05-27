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Уся лікарня Бєлгорода в "трьохсотих": ЗМІ показали реальну ціну м'ясних штурмів РФ

Яна Ставська
27 травня 2024, 17:27
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Російські війська продовжують використовувати цивільних як "щит" від ударів ЗСУ.
Уся лікарня Бєлгорода в 'трьохсотих': ЗМІ показали реальну ціну м'ясних штурмів РФ
У РФ - потужні втрати в боях із ЗСУ / Колаж Главреда. Фото: скріншоти відео

Бєлгородська міська лікарня переповнена пораненими російськими військовослужбовцями. На опублікованих z-активістом Віктором Умеренковим кадрах помітно, що лікарняних палат на всіх "трьохсотих" не вистачає - окупантів буквально розселяють у коридорах.

Видання SOTA публікує й інші кадри з цієї ж лікарні. Крім військових у коридорах також проходять звичайні пацієнти.

Журналісти зазначають, що цивільний об'єкт використовується росіянами під військові потреби, водночас продовжуючи приймати місцевих мешканців: при цьому місцевий госпіталь ветеранів воєн поранених не приймає.

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Втрати РФ в Україні - останні новини

Росія продовжує розширювати весняно-літній наступ коштом людського ресурсу. Військові зазначають, що у РФ, попри величезні втрати, все ще достатньо сил і засобів, щоб відкрити ще одну ділянку фронту.

26 травня 2024 року показник за знищеними окупантами на війні проти України побив рекорд - загалом із 10 по 26 травня ЗСУ вдалося ліквідувати 8900 ворожих солдатів.

За свіжими підрахунками Німеччини, щомісяця РФ втрачає до 24 тисячі своїх військових загиблими і важко пораненими.

Які втрати російських військ за два роки війни в Україні?

У Міністерстві оборони Великої Британії заявили, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія розгорнула 130 батальйонних тактичних груп - щонайменше 100 тис. окупантів.

За даними британської розвідки, підтверджені втрати Росії включають понад 2700 танків і 5000 БМП і БТР. Ймовірно, загиблими та пораненими близько 350 000 осіб.

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