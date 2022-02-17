В Нацполіції заявили, що затримуватимуть прихильників "русского мира"

Прихильників "русского мира" будуть затримувати – Олександр Фацевич/ УНІАН

Любителів "русского мира" будуть затримувати. Про це заявив заступник очільника Національної поліції України Олександр Фацевич.

Він наголосив, що таких людей притягуватимуть до відповідальності. Про це Фацевич сказав під час брифінгу.

Також заступник голови Нацполіції зазначив, що всі структури Міністерства внутрішніх справ готові реагувати на всі внутрішні ризики.

"Любителів "русского мира" ми будемо затримувати і притягувати до відповідальності, на всі ризики ми будемо оперативно реагувати", – заявив Фацевич.

Крім цього, він зазначив, що в Україні до 20 лютого триватиме режим посиленого несення служби, проте його можуть і продовжити. Це означає, що на вулицях чергуватимуть більше патрулів, будуть розгорнуті додаткові ситуаційні центри для цілодобового моніторингу оперативної обстановки у державі. Також посилиться охорона об'єктів критичної інфраструктури, держорганів й органів місцевого самоврядування. Такі дії проводяться через гібридні атаки на Україну.

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Загроза вторгнення Росії

Державний секретар США Ентоні Блінкен раніше припустив, що Росія може вторгнутися в Україну цього тижня.

Хоча в Росії заявили, що почали повертати військових в місця постійної дислокації після військових навчань біля українського кордону і в окупованому Криму, Україна і країни-партнери заявляють, що не побачили реального відведення військ.

Президент України Володимир Зеленський з недовірою поставився до таких заяв і наголосив: "коли відведуть війська – це побачать усі". Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що поки що розвідка не знайшла ніяких доказів того, що Росія і справді відводить війська від українського кордону.

Тим часом у США заявили, що російських військ на кордоні з Україною стає "більше, а не менше, і вони висуваються на бойові позиції", і що російська влада продовжує робити неправдиві заяви, які згодом можуть бути використані як привід для вторгнення в Україну. Також у Білому домі наголосили, що Росія не відвела війська, а додала 7 тисяч солдатів.

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