У МВС розповіли, чи будуть українцям вручати повістки на блокпостах

В Україні станом на сьогодні немає необхідності вручати в рамках мобілізації повістки військовозобов'язаним людям на блокпостах. З такою заявою виступив керівник українського МВС Денис Монастирський в ефірі єдиного телемарафону.
Як каже чиновник, зараз серед українців є достатня кількість добровольців.
"Сьогодні у нас велика кількість добровольців, які приходять у відповідні пункти комплектування з тим, щоб бути мобілізованими до лав ЗСУ. Тому на сьогоднішній день, спілкуючись з нашими Збройними силами, Я розумію, що у них є можливість вже відбирати кращих з бажаючих. Тому, в принципі, на сьогоднішній день немає потреби, щоб когось сповіщати на блокпостах", - підсумував Монастирський.
Мобілізація в Україні
Президент Володимир Зеленський 25 лютого підписав указ про загальну військову мобілізацію на території України у зв'язку з повномасштабним військовим вторгненням країни-агресора Російської Федерації.
Призивають до лав Збройних сил України чоловіків від 18 до 60 років. В першу чергу тих, у кого є бойовий досвід.
Мобілізацію в Україні продовжили до 21 листопада. За документ, який вніс до Ради президент Зеленський, проголосували 288 нардепів.
8 листопада президент Володимир Зеленський вніс до Ради два проєкти затвердження указу голови держави про продовження воєнного стану та мобілізацію в Україні на 90 днів.
Пізніше законопроєкти № № 8189 і 8190 зареєстровані в українському парламенті. Згідно з цими документами, воєнний стан та мобілізація в Україні будуть продовжені фактично до кінця зими – 19 лютого.
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