У МВС назвали три причини відновлення окупантами варварських обстрілів українських міст / Вікіпедія і ua.depositphotos.com

Вранці 26 червня російські окупанти здійснили потужний ракетний обстріл Києва і ряду інших українських міст. Як каже радник керівника МВС Денис Монастирський Віктор Андрусів, є як мінімум три фактори, які штовхнули агресорів на це.

По-перше, говорить він, США, Канада, Японія і Великобританія ввели ембарго на покупку російського золота. Франція підтримала рішення, але ще його не прийняла, а в ЄС захотіли вивчити питання детальніше. Хай там як, а в бюджеті окупантів стане на 15 мільярдів доларів США менше.

Крім того, нагадує Андрусів, Британський прем'єр Борис Джонсон дав обіцянку жорстоко натиснути на Францію і Німеччину ‒ для того, щоб ті забули про "поганий мир", який вони пропонують Україні. Після чергових масштабних ракетних обстрілів України окупантами у Макрона і Шольца вже немає аргументів на користь такого світу.

Також, стверджує Андрусів, вже через кілька годин в Росії може наступити дефолт, яка не може заплатити 100 млн доларів США за зовнішнім боргом. Ресурси в окупантів є, але через санкції і заборону Путіна платити в доларах дефолт агресора, швидше за все, неминучий, підсумував радник керівника МВС.

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Ракетний удар по Києву 26 червня

Вранці в неділю, 26 червня, РФ завдала ракетний удар по Києву. Одна з ракет потрапила в багатоповерхівку в Шевченківському районі столиці.

З-під завалів витягли жінку. Вона виявилася громадянкою РФ. Про це повідомив радник глави МВС Антон Геращенко. За його словами, ракета вдарила прямо в квартиру Росіянки та її сім'ї. Чоловік жінки ймовірно загинув. Принаймні, повідомлялося про одного загиблого в результаті ракетного удару.

Пізніше стало відомо, що в Києві були чутні звуки нових вибухів. Нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що було 6-7 вибухів. Агенство Reuters з посиланням на очевидців писало про два потужні вибухи на південних околицях Києва.

Радник офісу президента Олексій Арестович попередив, що сьогодні окупанти можуть обстрілювати Київ цілий день.

Пізніше в мережі з'явився аудіозапис нібито переговорів диспетчера і пілотів бомбардувальників ВКС РФ, запускали ракети по Україні з території Білорусі вранці 26 червня.

"Група закінчила, дякую за прикриття", - каже пілот. "Спостерігали, красиво! М'якої посадки", - відповідає йому Білоруський диспетчер.

Президент США Джо Байден прореагував на новий ракетний обстріл Києва Російською Федерацією.

"Це, скоріше, їх (росіян - Главред) варварство", - охарактеризував він ранкові ракетні атаки по українській столиці.

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