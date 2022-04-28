Ракетний обстріл по Києву: окупанти потрапили в житловий будинок, багато постраждалих

Ракетний удар по Києву / соцмережі

В результаті сьогоднішніх ракетних ударів по Києву є постраждалі. До лікарні відправили щонайменше трьох осіб.

Про це розповів мер Києва Віталій Кличко.

"Уточнення по Шевченківському району. Попадання в нижні поверхи житлового будинку. Рятувальники та медики працюють на місці. Обстежують і будинки поруч, виводять людей. Зараз госпіталізували трьох постраждалих", - зазначив мер столиці.

За його словами, рятувальники і медики працюють на місці. Рятувальники обстежують і будинки поруч, виводять людей. В даний час госпіталізовані троє постраждалих.

Радник глави МВС Антон Геращенко повідомив, що удар крилатими ракетами по житловому будинку в Києві було завдано з території окупованого Криму.

За його даними, постраждали 6 осіб.

"28 квітня о 20:13 до ДСНС у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу в Шевченківському районі столиці. Внаслідок ворожого обстрілу, сталося загоряння в 25-поверховому житловому будинку з частковим руйнуванням 1 і 2 поверхів", - йдеться в повідомленні ДСНС.

О 21:25 пожежу ліквідовано на загальній площі 100 кв.м. на місці проводяться пошуково-рятувальні роботи.

За попередніми даними, врятовано 5 осіб, постраждали - 10. Інформація уточнюється.

До ліквідації наслідків залучалися 12 од. пожежної техніки та 98 чол. особового складу ДСНС.

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Ракетний удар по Києву

28 квітня ввечері в Києві прогриміли вибухи, в той час, як в місті перебував генеральний секретар ООН. Як стало відомо, це був ракетний удар по Шевченківському району столиці.

У той же час окупанти завдали ракетного удару по об'єкту інфраструктури в Київській області.

В результаті ракетного удару по Києву є постраждалі, але поки невідомо скільки. Про це сказала прессекретар ДСНС Світлана Водолага.

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