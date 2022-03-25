Під Києвом вибухнула нафтобаза: обстріл спровокував масштабну пожежу

Боєприпаси потрапили у нафтобазу в Фастівському районі. Про жертви і постраждалих не повідомляється. Загрози поширення пожежі за межі нафтобази немає.
У четвер, 24 березня, близько 20:00 в с. Калинівка Фастівського району Київської області внаслідок обстрілу сталося потрапляння боєприпасів в нафтобазу. Спалахнула пожежа.
Станом на шосту годину ранку 25 березня спостерігалося горіння залишків нафтопродуктів в межах обвалення резервуарного парку нафтобази, повідомили в пресслужбі ДСНС.
Загрози поширення пожежі за межі нафтобази немає.
Про жертви і постраждалих не повідомляється.
Як повідомляв Главред, вчора очевидці писали про масштабну пожежу на Київщині.
У Київській держадміністрації закликали киян тримати вікна закритими, особливо вночі та вранці. А також за можливості не перебувати на відкритому повітрі.
У приміщенні потрібно робити вологе прибирання і ставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря; а також збільшити споживання рідини до 2-3 літрів в день для дорослих.
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