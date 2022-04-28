Негайно позбавити права вето в Радбезі ООН: Єрмак різко відреагував на ракетний обстріл Києва

Андрій Єрмак / Офіс президента

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак відреагував на ракетний удар по Києву під час візиту генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша. Керівник ОП закликав позбавити Росії права вето в Раді Безпеки Організації.

За його словами, сьогоднішній обстріл Києва - це доказ того, що потрібно якомога швидше перемогти Росію і світ повинен об'єднатися навколо України. Єрмак додав, що для цього необхідно більше зброї, допомоги та зусиль щодо вирішення гуманітарних питань.

Глава ОП підкреслив, що Україна щодня платить велику ціну за захист демократії і свободи. Він зазначив, що український народ не може програти.

"Росію потрібно позбавити права вето в Радбезі ООН", - підсумував Єрмак.

Ракетний удар по Києву

28 квітня ввечері в Києві прогриміли вибухи, в той час, як в місті перебував генеральний секретар ООН. Як стало відомо, це був ракетний удар по Шевченківському району столиці.

У той же час окупанти завдали ракетного удару по об'єкту інфраструктури в Київській області.

В результаті ракетного удару по Києву є постраждалі, але поки невідомо скільки. Про це сказала прессекретар ДСНС Світлана Водолага.

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