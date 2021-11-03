У МОН не знають, коли школярі повернуться за парти

Коли в школах закінчаться канікули і дистанціонка / УНІАН

Рішення про продовження канікул або введення дистанційного навчання у школах буде прийматися Міністерством освіти після консультацій з Міністерством охорони здоров'я. Тому поки точно невідомо, як довго школярі вчитимуться онлайн.

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет наголосив, що тривалість дистанційки в школах залежить від епідеміологічної ситуації та показників вакцинації серед педагогів. Дотримання карантинних обмежень також відіграє не останню роль у питанні повернення школярів за парти.

Скільки шкіл на канікулах або дистанційці? Міністр повідомив, що сьогодні на канікулах перебувають учні понад 4 700 шкіл (34% від загальної кількості). Водночас Дистанційно навчаються – 6 384 школи.

Найбільша кількість шкіл на канікулах у таких областях:

Одеська область – 427 шкіл;

Київська область – 415 шкіл;

Запорізька область – 346 шкіл;

Дніпропетровська область – 305 шкіл;

Харківська область – 285 шкіл.

Сергій Шкарлет також зазначив, що заклади освіти можуть працювати очно в червоній зоні карантину, якщо 100% працівників повністю щеплені від COVID-19 – тобто отримали обидві дози вакцини. Через невиконання цієї вимоги на дистанційку перейшли понад 3,2 тисячі шкіл.

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До речі, уряд затвердив порядок відсторонення педагогів, які відмовляться вакцинуватися від СOVID-19. Норма почне діяти з 8 листопада. Нещеплених вчителів будуть усувати від роботи без збереження зарплати.

Раніше Главред вже писав, що через зростання захворюваності коронавірусною хворобою школи Києва перевели на дистанційну форму навчання, проте вони зможуть повернутися до очної форми навчання коли стабілізується ситуація з COVID-19.

А тим часом столиця другий день поспіль б'є рекорди по смертності від COVID-19. Станом на ранок 3 листопада коронавірус вбив за добу 69 пацієнтів – такого числа померлих не було за весь час пандемії.

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