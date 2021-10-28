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Київ посилює карантин: всі школи відправили на дистанційку

28 жовтня 2021, 15:29
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Крім того, з 1 листопада в Києві запроваджують нові правила для відвідувачів ТРЦ.

карантин
Карантин у школах / скріншот

У Києві через важку ситуацію з коронавірусом з 1 листопада всі школи будуть переведені на дистанційне навчання.

За словами мера Києва Віталія Кличко, молодші класи також йдуть на дистанційку.

"Столичні школярі з понеділка за парти не повертаються. Після канікул з 1 листопада навчальний процес відновиться тільки в дистанційному режимі", - заявив Кличко.

Це стосується всіх учнів з 1 по 11 клас.

"У такому режимі школи працюватимуть до поліпшення епідемічної ситуації в місті", - заявив Кличко.

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Крім того, з 1 листопада в Києві запроваджують нові правила для відвідувачів ТРЦ.

Київ вирішив обмежити відвідування ТРЦ для неповнолітніх.

Так, особи до 18 років можуть зайти в торговий центр тільки в супроводі дорослого. Але при цьому, у дорослого повинен бути сертифікат про вакцинацію (дві дози) або ж тест.

Екстрене звернення мера Києва Віталія Кличка через ситуацію з коронавірусом

Карантин в Києві

Київ прийняв рішення про посилення карантину не чекаючи переведення в "червону" зону.

Раніше були затверджені правила і столиця чекала рішення держкомісії ТЕБ і НС.

З 1 листопада запроваджують обмеження і тільки з негативним ПЛР-тестом і Сovid-сертифікатом можна буде відвідувати:

  • заклади харчування,
  • готелі,
  • заклади соцзахисту,
  • спортзал,
  • фітнес-центри,
  • ЦНАПи,
  • управління праці та соцзахисту,
  • управління Пенсійного фонду,
  • масові заходи,
  • відвідувати ТРЦ.

Карантин в Україні

Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов раніше говорив, що Житомирська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Рівненська, Хмельницька та Чернігівська області скоро можуть потрапити в червону зону карантинних обмежень. Щоб уникнути цього, на його думку, в цих регіонах потрібно посилити профілактичні заходи і прискорити темпи вакцинації людей від коронавірусу.

Головний санітарний лікар Ігор Кузін заявляв, що локдауну в Україні поки не буде. У планах влади - точкове посилення протиепідеміологічних заходи в регіонах, де погіршиться ситуація із захворюваністю на COVID-19.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, відповідаючи на запитання про посиленні карантину в Україні, сказав, що локдаун може бути оголошений в тому випадку, коли в "червоній" зоні опиняться всі регіони країни.

viber
Віталій Кличко школы дистанційна освіта Карантин у Києві
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