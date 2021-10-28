Київ посилює карантин: всі школи відправили на дистанційку

Крім того, з 1 листопада в Києві запроваджують нові правила для відвідувачів ТРЦ.
У Києві через важку ситуацію з коронавірусом з 1 листопада всі школи будуть переведені на дистанційне навчання.
За словами мера Києва Віталія Кличко, молодші класи також йдуть на дистанційку.
"Столичні школярі з понеділка за парти не повертаються. Після канікул з 1 листопада навчальний процес відновиться тільки в дистанційному режимі", - заявив Кличко.
Це стосується всіх учнів з 1 по 11 клас.
"У такому режимі школи працюватимуть до поліпшення епідемічної ситуації в місті", - заявив Кличко.
Крім того, з 1 листопада в Києві запроваджують нові правила для відвідувачів ТРЦ.
Київ вирішив обмежити відвідування ТРЦ для неповнолітніх.
Так, особи до 18 років можуть зайти в торговий центр тільки в супроводі дорослого. Але при цьому, у дорослого повинен бути сертифікат про вакцинацію (дві дози) або ж тест.
Екстрене звернення мера Києва Віталія Кличка через ситуацію з коронавірусом
Карантин в Києві
Київ прийняв рішення про посилення карантину не чекаючи переведення в "червону" зону.
Раніше були затверджені правила і столиця чекала рішення держкомісії ТЕБ і НС.
З 1 листопада запроваджують обмеження і тільки з негативним ПЛР-тестом і Сovid-сертифікатом можна буде відвідувати:
- заклади харчування,
- готелі,
- заклади соцзахисту,
- спортзал,
- фітнес-центри,
- ЦНАПи,
- управління праці та соцзахисту,
- управління Пенсійного фонду,
- масові заходи,
- відвідувати ТРЦ.
Карантин в Україні
Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов раніше говорив, що Житомирська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Рівненська, Хмельницька та Чернігівська області скоро можуть потрапити в червону зону карантинних обмежень. Щоб уникнути цього, на його думку, в цих регіонах потрібно посилити профілактичні заходи і прискорити темпи вакцинації людей від коронавірусу.
Головний санітарний лікар Ігор Кузін заявляв, що локдауну в Україні поки не буде. У планах влади - точкове посилення протиепідеміологічних заходи в регіонах, де погіршиться ситуація із захворюваністю на COVID-19.
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, відповідаючи на запитання про посиленні карантину в Україні, сказав, що локдаун може бути оголошений в тому випадку, коли в "червоній" зоні опиняться всі регіони країни.