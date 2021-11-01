Карантин у Києві: у Держспоживслужбі розповіли, коли школи запрацюють в очному режимі

Школи Києва повернутися до звичайного навчання після зниження рівня захворюваності коронавірусом / УНІАН

Школи української столиці через "червону" зону карантину перейшли на дистанційне навчання. І тепер вони зможуть повернутися до традиційної - очної форми навчання тільки в разі стабілізації ситуації з коронавірусом у місті або ж зниження показників захворюваності інфекцією.

Про це заявив голова Держспоживслужби в Києві Олег Рубан в ефірі "Україна 24" і підкреслив, що на сьогоднішній день через Дельта-штам керуючою силою захворюваності коронавірусом є діти і підлітки.

"З метою зниження зростання захворюваності саме обмеження спілкування даного колективу дітей з дорослими, а це майже 30% - понад 900 тисяч осіб (учні та педагоги) - дозволить знизити поширення епідемії в Києві. Тому на цьому тижні будемо спостерігати за показниками, а далі вже будуть приймати рішення про можливий перехід на звичайне очне навчання", - сказав Рубан.

Також він підкреслив, що рішення по школах буде прийматися міською комісією ТЕБ і НС після отримання позитивних відомостей про коронавірус, проте на сьогодні таких показників немає.

читайте такожВООЗ заявила про нездатність вакцин зупинити пандемію коронавірусу: названо єдиний вихідТим часом, жителі міста створили петицію на сайті КМДА і таким чином намагаються дозволити учням молодших класів відвідувати школу при 100%-вакцинації педскладу. Петиція вже набрала необхідну кількість голосів і її має розглянути місцева влада Києва.

Нагадаємо, з понеділка, 1 листопада, Київ офіційно в червоній зоні. "Відвідування торгових центрів, ресторанів, кафе, салонів і так далі - будь ласка, але тільки якщо ви вакциновані. Все продовжує працювати, в тому числі і транспорт, але якщо ви не вакциновані, ви повинні самоізолюватися і максимально обмежити контакти. Сьогодні локдаун працює тільки для невакцинованих людей", - заявив голова КМДА Віталій Кличко.