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У МОН заявили, що в Україні досягнуто порогу вакцинації вчителів у 80%

31 жовтня 2021, 10:36

Двома дозами вже щеплено майже 76% працівників спецзакладів і майже 62% вихователів садочків.

вакцинація
У МОН заявили, що в Україні досягнуто порогу вакцинації вчителів у 80% / УНІАН

У всіх областях України досягнуто порогу вакцинації від коронавірусу у 80% серед вчителів.

Як повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, одну дозу щеплення від Covid-19 вже отримали майже 85% працівників дитячих садків і орієнтовно 92% працівників спеціалізованих навчальних закладів.

Тим часом двома дозами вже щеплено майже 76% працівників спецзакладів і майже 62% вихователів садочків.

Регіонами-лідерами з вакцинації педагогів дошкільних установ є:

  • Тернопільська область - 97,7%;
  • Харківська область - 95,2%;
  • Донецька область - 92,9%.

Найбільше число щеплених від коронавірусу вчителів:

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  • Херсонська область - 99,2%;
  • Запорізька область - 97,8%;
  • Черкаська область - 97,3%.

Як відомо, законодавство України передбачає, що вакцинація 80% колективу навчального закладу необхідна для очного навчання, якщо заклад буде в "помаранчевій" зоні. В іншому випадку школи працюватимуть дистанційно.

Відзначимо, в Україні за минулу добу вакцинувались від коронавірусу 177 765 людей. Одну дозу вакцини отримала 133 251 людина.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 10 156 229 людей, з них отримали одну дозу - 10 156 227 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози - 7 421 546 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Нагадаємо, Кабмін 22 вересня схвалив рішення про обов'язкову вакцинацію проти COVID-19 в Україні. Щеплення повинні зробити працівники навчальних закладів, центральних органів влади та їх підрозділів на місцях, а також співробітники місцевих державних адміністрацій.

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив про те, що школи з невакцинованими педагогами не працюватимуть. Причому не важливо, в якій з епідеміологічних зон знаходиться навчальний заклад.

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МОН новини України Сергій Шкарлет вакцинація від коронавірусу
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