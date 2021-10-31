У МОН заявили, що в Україні досягнуто порогу вакцинації вчителів у 80%

Двома дозами вже щеплено майже 76% працівників спецзакладів і майже 62% вихователів садочків.
У всіх областях України досягнуто порогу вакцинації від коронавірусу у 80% серед вчителів.
Як повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, одну дозу щеплення від Covid-19 вже отримали майже 85% працівників дитячих садків і орієнтовно 92% працівників спеціалізованих навчальних закладів.
Тим часом двома дозами вже щеплено майже 76% працівників спецзакладів і майже 62% вихователів садочків.
Регіонами-лідерами з вакцинації педагогів дошкільних установ є:
- Тернопільська область - 97,7%;
- Харківська область - 95,2%;
- Донецька область - 92,9%.
Найбільше число щеплених від коронавірусу вчителів:
- Херсонська область - 99,2%;
- Запорізька область - 97,8%;
- Черкаська область - 97,3%.
Як відомо, законодавство України передбачає, що вакцинація 80% колективу навчального закладу необхідна для очного навчання, якщо заклад буде в "помаранчевій" зоні. В іншому випадку школи працюватимуть дистанційно.
Відзначимо, в Україні за минулу добу вакцинувались від коронавірусу 177 765 людей. Одну дозу вакцини отримала 133 251 людина.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 10 156 229 людей, з них отримали одну дозу - 10 156 227 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози - 7 421 546 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
Нагадаємо, Кабмін 22 вересня схвалив рішення про обов'язкову вакцинацію проти COVID-19 в Україні. Щеплення повинні зробити працівники навчальних закладів, центральних органів влади та їх підрозділів на місцях, а також співробітники місцевих державних адміністрацій.
Головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив про те, що школи з невакцинованими педагогами не працюватимуть. Причому не важливо, в якій з епідеміологічних зон знаходиться навчальний заклад.