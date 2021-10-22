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Всі йдуть на канікули: Данилов зажадав у МОН загального "відпочинку"

22 жовтня 2021, 20:50

Навчання буде призупинено по всій Україні найближчим часом.

Данилов
Данилов хоче продовжити канікули / УНІАН

З понеділка, 25 жовтня, всі українські школи та вищі навчальні заклади мають піти на канікули або дистанційне навчання. До таких заходів влада країни вдаються, щоб уникнути скупчення і поширення коронавірусної інфекції.

Дану пропозицію-прохання до Міністерства освіти і науки, а також місцевих органів влади, висунула Рада національної безпеки і оборони.

Зокрема, за словами секретаря РНБО Олексія Данилова на брифінгу, відповідне рішення вже прийнято МОН.

"Апарат РНБО звертався до Міністерства освіти. Там прийнято рішення про те, щоб з понеділка більшість усіх вищих навчальних закладів пішла на відпочинок, пішли на канікули. Ми вважаємо, що потрібно школярів з понеділка... вони повинні бути також відправлені на канікули, можливо, за винятком дітей, які навчаються там з 1 по 4 клас", - акцентував Данилов.

При цьому, остаточні рішення про канікули або "дистанційку" залишаються за Кабміном і місцевими органами влади.

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Крім того, деякі експерти стверджують, що ймовірність швидкого повернення з канікул і віддаленого навчання досить низька. Швидше за все, учасники освітнього процесу пробудуть деякий час вдома.

читайте такожЛікар назвав головну помилку вакцинованих проти коронавірусуНагадаємо, раніше Тарас Жиравецький заявив, що щодня в Україні інфікується коронавірусом не менше 100 тисяч осіб.

Також раніше Волинський лікар-невропатолог Наталія Бобрик розповіла, чому вакциновані українці заражаються інфікуванням коронавірусом. За її словами, в країні відсутній колективний імунітет.

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канікули Олексій Данілов карантин новини
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