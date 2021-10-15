Осінні канікули: де та скільки відпочиватимуть школярі

Коли почнуться осінні канікули в школах / REUTERS

Згідно з графіком, який рекомендувало МОН, осінні канікули в школах мали були розпочатися з 25 жовтня, але відомство просить раніше відпустити школярів, з 18 жовтня, через різке погіршення ситуації з коронавірусом, повідомляє 24 канал.

МОЗ кілька днів тому рекомендувало перенести початок канікул на 18 жовтня. Міносвіти цю пропозицію підтримало і направило школам відповідні листи.

Більшість областей прислухалися до цієї рекомендації і відправляють дітей на відпочинок вже з понеділка, 18 жовтня.

Де канікули почнуться з 18 жовтня

Львів - всі школярі міста з 18 жовтня йдуть на 2-тижневі канікули до 1 листопада. Також ці обмеження стосуються позашкільного дозвілля. Музичні школи теж перебуватимуть на 2-тижневих канікулах. Народні будинки, гуртки та секції будуть закриті.

- всі школярі міста з 18 жовтня йдуть на 2-тижневі канікули до 1 листопада. Також ці обмеження стосуються позашкільного дозвілля. Музичні школи теж перебуватимуть на 2-тижневих канікулах. Народні будинки, гуртки та секції будуть закриті. Харків - у місті та області вирішили запровадити шкільні канікули з 18 жовтня. Це зробили для того, щоб зупинити поширення коронавірусу. Так, діти відпочиватимуть з 14 жовтня до 1 листопада.

- у місті та області вирішили запровадити шкільні канікули з 18 жовтня. Це зробили для того, щоб зупинити поширення коронавірусу. Так, діти відпочиватимуть з 14 жовтня до 1 листопада. Вінниця - осінні канікули також почнуться раніше-з 18 жовтня і триватимуть до 24 жовтня включно. Спочатку заявляли, що все для того, щоб не розривати вихідні.

- осінні канікули також почнуться раніше-з 18 жовтня і триватимуть до 24 жовтня включно. Спочатку заявляли, що все для того, щоб не розривати вихідні. Хмельницький - учні підуть на тиждень з 18 по 24 Жовтня. Це зробили через тривалі святкові вихідні напередодні та рекомендації МОН.

- учні підуть на тиждень з 18 по 24 Жовтня. Це зробили через тривалі святкові вихідні напередодні та рекомендації МОН. Херсон - канікули з 18 жовтня. Все через червону зону і збільшення кількості захворювань COVID-19, а також там відсутні угоди з постачальником газу.

- канікули з 18 жовтня. Все через червону зону і збільшення кількості захворювань COVID-19, а також там відсутні угоди з постачальником газу. Івано-Франківськ - учні шкіл, ліцеїв та гімназій міста та області йдуть на канікули з 18 жовтня. Все через те, що в громаді збільшилася захворюваність на ГРВІ серед дітей.

- учні шкіл, ліцеїв та гімназій міста та області йдуть на канікули з 18 жовтня. Все через те, що в громаді збільшилася захворюваність на ГРВІ серед дітей. Кропивницький - учні понад 30 шкіл міста відпочиватимуть з 18 по 29 жовтня, ще 6 шкіл запланували канікули з 25 жовтня на тиждень.

- учні понад 30 шкіл міста відпочиватимуть з 18 по 29 жовтня, ще 6 шкіл запланували канікули з 25 жовтня на тиждень. Сум - тут перенести канікули на 18 жовтня. Це пов'язано зі збільшенням захворюваності серед учнів і педагогів ГРВІ та коронавірусом. Наразі в області з 19-близько 300 учнів та вчителів.

- тут перенести канікули на 18 жовтня. Це пов'язано зі збільшенням захворюваності серед учнів і педагогів ГРВІ та коронавірусом. Наразі в області з 19-близько 300 учнів та вчителів. Чернігів - учні йдуть на дострокові канікули з 18 жовтня. Причини-зростання захворюваності коронавірус і відсутність опалення в школах, які мають індивідуальні котельні.

Де канікули розпочнуться з 25 жовтня

Деякі школи вирішили не переносити канікули, заявивши, що у них контрольована ситуація з коронавірусом і вони не потребують дострокового відпочинку.

Одеса - осінні канікули в місті вирішили не переносити, тому вони почнуться з 25 жовтня. Водночас школи з 18 жовтня переходять на тиждень дистанційного навчання.

- осінні канікули в місті вирішили не переносити, тому вони почнуться з 25 жовтня. Водночас школи з 18 жовтня переходять на тиждень дистанційного навчання. Києва - у столиці теж не планують переносити канікули в школах. У КМДА повідомили, що учні підуть на відпочинок за планом – з 25 жовтня.

- у столиці теж не планують переносити канікули в школах. У КМДА повідомили, що учні підуть на відпочинок за планом – з 25 жовтня. Луцьк - учні шкіл у місті підуть на осінні канікули за графіком – з 25 жовтня. У міському Департаменті освіти кажуть, що причин для дострокового початку канікул немає. Водночас, школам області рекомендували змістити початок канікул на 18 жовтня.

- учні шкіл у місті підуть на осінні канікули за графіком – з 25 жовтня. У міському Департаменті освіти кажуть, що причин для дострокового початку канікул немає. Водночас, школам області рекомендували змістити початок канікул на 18 жовтня. Дніпро - місцева влада каже, що немає показників для дострокового початку осінніх канікул. Тому вони почнуться в місті за графіком і триватимуть з 25 по 31 Жовтня.

- місцева влада каже, що немає показників для дострокового початку осінніх канікул. Тому вони почнуться в місті за графіком і триватимуть з 25 по 31 Жовтня. Рівне - тут також вирішили не переносити осінні канікули для школярів і розпочнуть їх 25 жовтня. Кажуть, що підстав для цього немає, до того ж, кожна школа є автономною у прийнятті такого рішення.

- тут також вирішили не переносити осінні канікули для школярів і розпочнуть їх 25 жовтня. Кажуть, що підстав для цього немає, до того ж, кожна школа є автономною у прийнятті такого рішення. Житомир - у місті учні з 18 по 22 жовтня навчаються, а з 25 числа йдуть на канікули, які триватимуть тиждень (до 31 Жовтня).

- у місті учні з 18 по 22 жовтня навчаються, а з 25 числа йдуть на канікули, які триватимуть тиждень (до 31 Жовтня). Полтава і Миколаїв - у цих містах школярі навчатимуться до 25 жовтня і підуть на канікули за графіком, як і планувалася раніше.

Раньше Главред писав про те, що Національна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій пропонує перенести початок шкільних канікул з 25-го на 18-е жовтня.

Як розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, Міністерству освіти і науки рекомендують розіслати відповідний рекомендований лист по школах.