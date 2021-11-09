У МОЗ розповіли, чи штрафуватимуть невакцинованих українців

Українців штрафуватимуть лише за порушення правил карантину.
У Міністерстві охорони здоров'я спростували інформацію про штрафи для невакцинованих українців, яка стала вірусною в соцмережах.
"У Міністерстві підкреслюють, що в Україні немає окремих штрафів для людей, які не були вакциновані від коронавірусу", - йдеться на сайті МОЗ.
Однак у відомстві підкреслили, що є штрафи за порушення карантинних обмежень. Зокрема, мова йде про носіння захисних масок і умови перевезень в "червоних" областях.
читайте такожСоціологи з'ясували, чому українці не хочуть щепитися від коронавірусуКрім того, у відомстві нагадали про низку професій з обов'язковою вакцинацією проти COVID-19. Відповідний указ почав діяти з 8 листопада.
У ньому йдеться про те, що працівників, які відмовляються від вакцинації, можуть відсторонити від роботи без виплати заробітної плати. Але при цьому, про штраф для таких працівників не йдеться.
Нагадаємо, раніше у МОЗ заговорили про розширення списку тих, кому буде заборонено працювати без щеплення.
Це понад сотня професій - соцпрацівники, енергетики, комунальники, працівники банків та інші.
Також раніше головний державний санітарний лікар Ігор Кузін розповів, що не можуть бути відсторонені від роботи ті, хто має протипоказання до вакцинації. Але для цього має бути відповідний медичний документ (форма №028), виданий закладом охорони здоров'я.
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