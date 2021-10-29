МОЗ рекомендує: в Україні стартувала вакцинація дітей проти коронавірусу

Дітям рекомендують щепитися від коронавірусу / УНІАН

В Україні стартувала антикоронавірусна вакцинація дітей від 12 років. Як відомо, МОЗ прийняв це рішення ще 13 жовтня і навіть опублікував відповідний наказ під номером 2234. Однак відомо про це стало тільки кілька днів тому.

Тепер же в профільному міністерстві висунули перші рекомендації щодо щеплень дітей.

Зокрема, МОЗ рекомендує прищеплювати дітей від 12 до 17 років, які не входять до групи ризику тяжкого перебігу COVID-19. Але для того, щоб отримати щеплення від коронавірусу, у дитини повинні бути всі "традиційні" щеплення. Тобто, карта вакцинації повинна бути заповнена цілком і повністю відповідно до Національного календаря щеплень за формою 063/о. Без цього вакцинація від коронавірусу неможлива.

Дітей від 12 років рекомендовано вакцинувати препаратом Comirnaty від Pfizer / BioNTech, причому за тією ж схемою, що і дорослих – дві дози по 0,3 мл з інтервалом в 21-28 діб.

читайте також"Вакцинацією ми це не здолаємо": відомий лікар назвав терміни колапсу в УкраїніПри цьому наголошується, що вакцина Comirnaty пройшла всі необхідні дослідження, які підтвердили її ефективність і безпеку.

Реклама

Зокрема, за даними Центрів з контролю і профілактики захворювань США станом на середину жовтня, вона на 93% ефективна проти госпіталізації підлітків у віці від 12 до 18 років.

Comirnaty також використовують для вакцинації підлітків США, Канади, Австралії, Японії та країн ЄС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що протипоказами для вакцинації дітей Comirnaty є алергічна реакція на один з компонентів і дитячий мультисистемний запальний синдром. Друга доза протипоказана, якщо після першого щеплення підліток переніс міокардит або перикардит.

Також раніше волинський лікар-невропатолог Наталія Бобрик розповіла, чому вакциновані українці заражаються інфікуванням коронавірусом. За її словами, в країні відсутній колективний імунітет.