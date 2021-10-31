Вакцинація від коронавірусу в п'ять разів ефективніша від природних антитіл - вчені

Вакцинація - це боротьба з коронавірусом / Getty

Загальнонаціональне дослідження Центрів контролю та профілактики захворювань (CDC) показало, що мРНК-вакцини проти коронавірусу істотно краще захищають, ніж імунітет після перенесеного захворювання, йдеться на офіційному сайті.

Це підтверджує робота вчених з мережі VISION CDC, які зібрали дані про більш ніж 201 тисячу випадків госпіталізації в дев'яти штатах США.

Відзначається, що близько семи тисяч пацієнтів відповідали критеріям дослідження.

Також з'ясовано, що невакциновані від COVID-19 потрапляли до лікарні в п'ять разів частіше за тих, хто отримав щеплення.

Експерти проаналізували кількість невакцинованих з позитивним тестом на COVID-19 і кількість тих, хто перехворів і був госпіталізований після щеплення препаратами Pfizer або Moderna.

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Виявилося, що невакциновані приблизно в п'ять разів частіше потрапляли до лікарні з коронавірусом.

Крім цього, вчені з'ясували, що вакцинація більшою мірою необхідна людям у віці 65+. Дана вакцинована група в 20 разів рідше піддавалася госпіталізації, ніж невакциновані люди цього віку.

читайте такожВООЗ заявила про нездатність вакцин зупинити пандемію коронавірусу: названо єдиний вихідДослідження підтверджує лабораторні докази того, що мРНК-вакцини стимулюють вироблення високих рівнів антитіл, які перевищують вироблені імунітетом після перенесеного коронавірусу.

Нагадаємо, в Україні, за словами міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка, потроху стабілізується ситуація з коронавірусом. Кількість виписаних пацієнтів, які потрапили в лікарню через COVID-19, наближається до числа госпіталізованих.

Також в Україні стартувала вакцинація дітей. Підлітки від 12 до 17 років можуть отримати одну вакцину за умови наявності повної карти вакцинації рутинними щепленнями.