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В Україні стартувала вакцинація дітей: що потрібно знати про щеплення

27 жовтня 2021, 16:35

На сьогоднішній день в Україні одну дозу антиковідного щеплення отримали понад 13 тисяч дітей. Повністю щеплені - дев'ять тисяч.

Вакцинація
В Україні вже є вакциновані від коронавірусу діти / УНІАН

13 жовтня МОЗ прийняло рішення про імунізацію всіх дітей у віці 12-17 років. Однак про нього стало відомо тільки зараз.

Як відомо, дана практика досить широко поширена в світі і на даний момент на порядку денному питання про вакцинацію дітей молодше 12 років, а також про бустерної третьої дози для неповнолітніх.

Цьому послужило те, що з поширенням штаму Дельта, 15-20% добових випадків інфікування коронавірусом серед українців становлять неповнолітні. При цьому, Дельта-штам може привести до важких випадків.

Рішення МОЗ передбачає щеплення від COVID-19 дітей з групи ризику. Зокрема, тих, у кого є складні супутні захворювання, ослаблений імунітет або перенесені трансплантації органів.

Відповідні рекомендації прийняла Національна технічна група експертів з імунопрофілактики.

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Експерти вирішили, що незважаючи на незавершеність процесу клінічних випробувань різних антикоронавірусних вакцин на предмет їх застосування для вакцинації дітей, імунізація може бути проведена. Однак при наявності відповідних віку щеплень.

Також група рекомендує дітям 12-17 років вводить дві дози вакцини з інтервалом 21-28 днів. Мінімальний час для другого щеплення - 14 днів. Для цього рекомендований американський препарат Comirnaty компанії Pfizer-BioNTech. Це рішення підтримує і лікар Євген Комаровський, який назвав дану вакцину найбезпечнішим препаратом для вакцинації дітей від коронавірусу на сьогоднішній день.

читайте також"Вакцинацією ми це не здолаємо": відомий лікар назвав терміни колапсу в УкраїніПротипоказаннями для вакцинації Comirnaty - є алергічна реакція на один з компонентів і дитячий мультисистемний запальний синдром.

Друга доза протипоказана, якщо після першого щеплення підліток переніс міокардит або перикардит.

Нагадаємо, раніше Тарас Жиравецький заявив, що щодня в Україні інфікується коронавірусом не менше 100 тисяч осіб.

Також раніше волинський лікар-невропатолог Наталія Бобрик розповіла, чому вакциновані українці заражаються інфікуванням коронавірусом. За її словами, в країні відсутній колективний імунітет.

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