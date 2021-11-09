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Зеленський скликає термінове засідання РНБО

9 листопада 2021, 17:39

Секретар Радбезу вже отримав відповідні доручення.

Володимир Зеленський РНБО
Володимир Зеленський терміново скликає засідання РНБО / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський доручив секретарю Ради національної безпеки і оборони України Олексію Данилову скликати засідання Радбезу.

Як йдеться в заяві Апарату РНБО, але відбудеться завтра, 10 листопада.

"Президент доручив секретарю РНБО Олексію Данилову організувати проведення 10 листопада 2021 року о 13:30 у м.Київ засідання РНБО. Всі члени РНБО України проінформовані про дату, час і місце проведення засідання", - сказано в повідомленні.

Засідання РНБО відбудеться в офісі президента України. Однак про те, які питання будуть на порядку денному - поки не повідомляється.

При цьому, є припущення, що позачергове засідання Радбезу відбудеться у зв'язку з ситуацією на кордонах Білорусі з Польщею, Литвою і Латвією.

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Нагадаємо, раніше Рада національної безпеки і оборони України опублікувала список "проросійських" Telegram-каналів, а також показав українцям персональні акаунти, які, за даними експертів, віщають проти України.

Також раніше на засіданні Ради національної безпеки і оборони прозвучав Доповідь глав СБУ і МВС у справах, пов'язаних з держзрадою.

За словами секретаря РНБО Олексія Данилова, з 2014 року було відкрито 1600 таких справ. Причому, велика їх кількість знаходиться в судах досі.

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РНБО Володимир Зеленський Олексій Данілов
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