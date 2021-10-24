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"Вакцинацією ми цього не зробимо": відомий лікар назвав терміни колапсу в Україні

24 жовтня 2021, 14:30

В Україні наразі дуже велике навантаження на медичну систему. Незабаром може не вистачити як лікарів, так і ліжок для хворих.

Моторошні кадри з антиковидних лікарень
Моторошні кадри з антиковидних лікарень / facebook.com/moz.ukr

В Україні стрімко поширюється коронавірус. У зв'язку з цим, вже через 10-14 днів в медичній системі може трапитися колапс.

Такий невтішний прогноз, виходячи з величезної кількості госпіталізованих з COVID-19 за минулу добу, а це - 5 924 пацієнтів, зробив головний лікар одного з діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький в Telegram.

"У нас катастрофа по госпіталізаціях - 5 924 на добу це новий рекорд! Нових випадків понад 20 тисяч, летальних 386, але якщо лікарні будуть такими темпами заповнюватися буде колапс за 10-14 днів. Не вистачить медиків і ліжок, мабуть, теж", - акцентував Жиравецький.

читайте такожЛікар назвав головну помилку вакцинованих проти коронавірусуБільш того, Жиравецький стверджує, що для подолання пандемії країні потрібен новий план.

"Потрібен новий план зупинки хвилі, тому що тільки вакцинацією ми цього не зробимо, на жаль", - уклав медик.

Нагадаємо, раніше Тарас Жиравецький заявив, що щодня в Україні інфікується коронавірусом не менше 100 тисяч осіб.

Також раніше волинський лікар-невропатолог Наталія Бобрик розповіла, чому вакциновані українці заражаються інфікуванням коронавірусом. За її словами, в країні відсутній колективний імунітет.

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коронавірус новини України вакцинація від коронавірусу
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