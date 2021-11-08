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Немає щеплення - немає роботи: МОЗ хоче розширити перелік професій з обов'язковою вакцинацією

8 листопада 2021, 20:50

Під загрозою втратити роботу в разі відмови від вакцинації - представники критичної інфраструктури.

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Перелік професій з обов'язковим щепленням може бути розширений / Фото : zt-rada.gov.ua

Відсьогодні, 8 листопада, згідно з розпорядженням МОЗ, нещеплених від коронавірусу держслужбовців і педагогів, не пускають на робочі місця.

Як йдеться в сюжеті ТСН, незважаючи на анонсовані раніше перевірки в столичній адміністрації, всіх на роботу пускали вільно. Зокрема, під приводом, що в мерії всі щеплені. Сертифікати вакцинації запитували, але тільки у відвідувачів.

Тим часом, в МОЗ вже заговорили про розширення списку тих, кому буде заборонено працювати без щеплення.

Це понад сотня професій - соцпрацівники, енергетики, комунальники, працівники банків та інші.

Нагадаємо, раніше головний державний санітарний лікар Ігор Кузин розповів, що не можуть бути відсторонені від роботи ті, хто має протипоказання до вакцинації. Але для цього має бути відповідний медичний документ (форма №028), виданий закладом охорони здоров'я.

Також загальнонаціональне дослідження Центрів контролю і профілактики захворювань (CDC) показало, що мРНК-вакцини проти коронавірусу істотно краще захищають, ніж імунітет після перенесеного захворювання.

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