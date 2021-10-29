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Скупчуються без масок: біля пункту вакцинації в Києві раптово виникла величезна черга

29 жовтня 2021, 17:03

Люди масово ринули отримувати антиковідне щеплення.

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В системі стався збій / РБК-Україна

У Києві в одному з пунктів масової вакцинації від COVID-19, розташованого на території Міжнародного виставкового центру (МВЦ) зібрався величезний натовп народу.

Як пише РБК-Україна, це причиною цього став збій в системі електронної черги.

Відзначається, що біля входу в будівлю товпиться кілька десятків охочих вакцинуватися.

Раніше охочі отримати щеплення шикувалися в організовану чергу біля входів і персонал запускав тих, хто прийшов по електронному запису, і тих, хто прийшов в порядку живої черги, окремо.

Через збій в системі все перетворилося в одну загальну чергу. Причому, люди стоять без дотримання дистанції і навіть без масок. Деякі охочі зробити антиковідне щеплення з'явилися в масках, проте носять їх неправильно.

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читайте також"Снігова куля відступає": Ляшко розповів про ситуацію з коронавірусом в УкраїніКрім того, як пише видання, подібна черга спостерігається і біля пункту вакцинації на Оболоні.

Нагадаємо, в Україні стартувала вакцинація дітей. Підлітки від 12 до 17 років можуть отримати одну вакцину за умови наявності повної карти вакцинації рутинними щепленнями.

Також раніше на Львівщині від коронавірусу в один день померла пара літніх людей. Чоловік і дружина були разом ще зі школи, а потім провели місяць в одній реанімаційній палаті. Чоловік зміг прожити без жінки лише 12 годин.

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