УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

У Львові від коронавірусу померла багатодітна мати, яка була затятою противницею вакцинації

20 жовтня 2021, 15:57

Жінка і вся її сім'я була проти щеплення від коронавірусної інфекції.

false
У жінки залишилося троє дітей / соцмережі

У Львівській лікарні померла багатодітна мати, за життя якої яро боролися медики. Як раніше писав Главред, за словами заввідділення анестезіології та інтенсивної терапії лікарні Наталії Матолінець, жінка і вся її сім'я була категорично проти вакцинації.

Тепер без матері залишилося троє дітей, молодшому з яких всього лише рік. А ще три члени сім'ї інфіковані COVID-19.

Як пише УНІАН, стан 40-річної жінки спочатку був критичним.

"Стан жінки з самого початку був критично важким. Крім неї, ще троє членів сім'ї, в тому числі брат і сестра, мають позитивний ПЛР-тест. Вона у нас перебувала три доби. За цей час її двічі реанімували. Вся сім'я - категоричні противники вакцинації, налаштовані агресивно і на контакт ні з ким не йдуть", - сказала Матолінець.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що у Львові в клінічній лікарні швидкої медичної допомоги виникла складна ситуація через спалах коронавірусу. Лікарі буквально благають про допомогу українців и просят їх вакцінуватіся.

читайте такожНа Закарпатті медики замість щеплення зливають вакцину в каналізацію-ЗМІТакож раніше головний лікар одного з діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький заявив, що едедневно в Україні інфікується коронавірусом не менше 100 тисяч осіб.

viber
новини Львова коронавірус вакцинація від коронавірусу
Зараз ви переглядаєте новину «У Львові від коронавірусу померла багатодітна мати, яка була затятою противницею вакцинації». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Замети снігу і сильний мороз: українців чекає сувора зимаЗамети снігу і сильний мороз: українців чекає сувора зима Названо місця, де категорично не можна зберігати грошіНазвано місця, де категорично не можна зберігати гроші Всесвітній день жіночого щастя: душевні привітання і милі картинкиВсесвітній день жіночого щастя: душевні привітання і милі картинки У Росії здали нерви: як Москва вручила Україні серйозні козиріУ Росії здали нерви: як Москва вручила Україні серйозні козирі Надія Мейхер в напівпрозорому костюмі поділилася думками про життяНадія Мейхер в напівпрозорому костюмі поділилася думками про життя

Останні новини

16:36

Сумська область переходить у "червону" зону карантину

16:25

Стафілокок - у кожного десятого: у МОЗ перевірили їдальні в українських школах та дитсадках

16:24

"Привіт!"- прикольні картинки для настрою на весь день

16:22

У Запоріжжі померла мати 12-річної дівчинки, яку підліток самотужки реанімувала Відео

16:17

Найсмачніший і здоровий сніданок: готувати всього 10 хвилин Відео

Реклама
16:07

"Або вакцинація, або – ізоляція": ​Кличко заявив, що Київ на порозі "червоної" зони Відео

15:57

У Львові від коронавірусу померла багатодітна мати, яка була затятою противницею вакцинації Відео

15:42

Apple знову малює Україну без Криму: МЗС розбирається, як так сталося

15:29

Лікарі рятують 3-місячне немовля з COVID-19 у Львові: дитина у вкрай важкому стані

15:05

У Миколаєві бабусь викрили на крадіжці електросамокатів Відео

15:00

Гороскоп на 21 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: грошові надходження або підступи суперників Відео

14:55

"Шанс на нове життя": підлітка, якому вперше в Україні пересадили серце, виписали додому Відео

14:50

Анна Трінчер на четвереньках блиснула голими сідницями: "Куди дивиться мати?"

14:34

11-річний хлопчик раптово впав у кому на Львівщині: у чому причина

14:17

Шмигаль назвав дату надходження кредиту МВФ Відео

13:58

Черга до київського крематорію з катафалків сьогодні становить близько двох годин - Радуцький

13:51

Керівників бюджетних організацій змушують порушувати закон - експерт

13:51

Як не мерзнути вдома: прості поради, які допоможуть зробити кімнату тепліше

13:50

Шмигаль запевнив, що уряд не планує вводити повний локдаун по всій Україні Відео

13:15

Помер виконавець ролі професора Моріарті радянського фільму про Шерлока Холмса

Реклама
13:14

З Донбасом, але без "ЛДНР" та особливого статусу: РНБО опублікувала словник російської пропаганди

13:12

На Вінниччині ремонтують найкрасивіший об’єкт "Великого будівництва"

13:07

В ефірі телеканалів групи 1+1 media стартувала власна соціальна кампанія про вакцинацію

13:01

Настя Івлєєва каталася верхи на Собчак, а потім поцілувала її взасос

12:56

"Не хотіла везти пса в лікарню": під Одесою жінка збила собаку і побилася з місцевими Відео

12:47

Поїзд на смерть збив студентку під Харковом: момент трагедії потрапив на відео Відео

12:00

Гра в кальмара: чому про серіал говорить весь світ, а його творець залишився без шести зубів

11:55

Киянин попросив у перехожих цигарку і ледь не помер від удару по голові: момент потрапив на камеру Відео

11:51

До чого сниться павук: тлумачення відомих сонників

11:49

"Чекай, коли труп ворога пропливе повз": Третьякова прокоментувала скандальні слова про смерть Полякова Відео

11:46

Свіжий президентський рейтинг: підтримка Зеленського помітно впала

11:37

Вічно молода Лайма Вайкуле на велосипеді викликала захват у Пугачової

11:24

Місячний календар на листопад 2021: знаки долі, небезпечні спокуси або випробування на міцність

10:53

МЗС РФ офіційно визнало участь росіян у війні на Донбасі – Україна в ТКГ Відео

10:38

Після потепління в Україні вдарить мороз: синоптик назвав дати Відео

10:34

Велика Британія назвала Росію "критичною загрозою" через нарощування флоту Відео

10:28

В Укрзалізниці пояснили, кого пускатимуть у потяги з 21 жовтня

10:07

Не поділили дорогу і збили жінку: у Києві сталася нічна смертельна ДТП Відео

09:39

"Падає сатурація і температура 39": столичні медики попередили про агресивний штам COVID-19

09:28

"Іншого виходу немає": у МОЗ назвали єдиний спосіб перемогти пандемію коронавірусу Відео

Реклама
09:17

Двічі повертали з того світу: у Львові від коронавірусу рятують невакциновану матір трьох дітей Відео

09:07

Повний місяць у жовтні 2021: що не можна робити в цей день

09:00

Масові скандали, штрафи у 17000 гривень та позови: якими на практиці будуть перевірки COVID-паспортів

08:57

Гороскоп на 20 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: збитки або кардинальні зміни Відео

08:22

Різке зростання кількості заражених: за добу в Україні майже 19 тисяч нових випадків і 495 смертей Відео

08:17

"Покажіть морги, крематорії, кладовища": Комаровський звернувся із закликом до ЗМІ

08:00

Цукерберг вирішив перейменувати Facebook заради метавсеcвіту - ЗМІ

07:40

Що спільного у кремлівського пропагандиста, європейського популіста та українського корупціонера Погляд

07:24

В Україну повертається бабине літо: де сьогодні буде найтепліше

06:43

Вакцина Pfizer на 93% запобігає госпіталізації дітей від 12 до 18 років - нове дослідження Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти