У Львові від коронавірусу померла багатодітна мати, яка була затятою противницею вакцинації

У жінки залишилося троє дітей / соцмережі

У Львівській лікарні померла багатодітна мати, за життя якої яро боролися медики. Як раніше писав Главред, за словами заввідділення анестезіології та інтенсивної терапії лікарні Наталії Матолінець, жінка і вся її сім'я була категорично проти вакцинації.

Тепер без матері залишилося троє дітей, молодшому з яких всього лише рік. А ще три члени сім'ї інфіковані COVID-19.

Як пише УНІАН, стан 40-річної жінки спочатку був критичним.

"Стан жінки з самого початку був критично важким. Крім неї, ще троє членів сім'ї, в тому числі брат і сестра, мають позитивний ПЛР-тест. Вона у нас перебувала три доби. За цей час її двічі реанімували. Вся сім'я - категоричні противники вакцинації, налаштовані агресивно і на контакт ні з ким не йдуть", - сказала Матолінець.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що у Львові в клінічній лікарні швидкої медичної допомоги виникла складна ситуація через спалах коронавірусу. Лікарі буквально благають про допомогу українців и просят їх вакцінуватіся.

читайте такожНа Закарпатті медики замість щеплення зливають вакцину в каналізацію-ЗМІТакож раніше головний лікар одного з діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький заявив, що едедневно в Україні інфікується коронавірусом не менше 100 тисяч осіб.