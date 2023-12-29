У Міноборони попередили про загрозу нових ударів: чим і коли планує бити РФ

З великою часткою ймовірності ракетні атаки на Україну можуть повторитися, заявив міністр оборони України Рустем Умєров.
"Росіяни вбили і поранили наших громадян, зруйнували інфраструктуру. Знову і знову Росія демонструє всьому світу, що немає іншої мети, ніж терор, ніж вбивства, ніж геноцид українців. За кожен з цих злочинів буде справедливе покарання", - написав він у Facebook.
При цьому він нагадав про те, що у російських окупантів ще досить великий запас ракет.
Глава Міноборони подякував українським силам протиповітряної оборони, які відбивали ворожу атаку. На думку міністра, подібні ракетні обстріли росіяни можуть повторювати.
"Очевидно, що з такими запасами ракет, які є у держави-агресора, вони можуть і будуть продовжувати подібні атаки", - додав Умєров.
Ракетний удар РФ по Україні
Нагадаємо, вранці 29 грудня в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога - країна-агресор атакує ракетами. Вибухи прогриміли в ряді міст, в тому числі і в столиці.
У Святошинському районі столиці, за попередніми даними, впали уламки збитої ракети. У Подільському районі горить складське приміщення. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в Києві вибухом пошкоджено будівлю станції метро "Лук'янівська". В результаті атаки РФ в Києві є загиблі.
У Дніпрі в ході масованої ракетної атаки прогриміла серія вибухів. У Дніпрі горить один з торгових центрів. Мер Дніпра Борис Філатов повідомив про постраждалих і загиблих у Дніпрі.
У Харкові після ударів РФ 22 прильоту: є поранені, є загиблі. Окупанти Росії з 5 до 8 ранку 29 грудня влаштували ракетний обстріл Харкова, зафіксовані удари по школі, лікарні та житлових будинках, сказав Ігор Терехов.
Більше новин:
- Росія масовано атакувала південь України: у ЗСУ розповіли про влучення
- "До Києва долітатимуть": РФ готує новий масований удар дронами-ЗСУ
- Горять газові мережі та Лікарня: росіяни масовано вдарили по Херсону