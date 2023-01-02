У Міненерго кажуть, що через значні пошкодження до кінця опалювального сезону 2022/2023 років будуть застосуються графіки обмеження електроживлення.

У Міненерго розповіли, як інженери забезпечать стабільність світла під обстрілами / колаж фото УНІАН

Співробітники енергетичної галузі України вже напрацювали ряд рішень по забезпечення стабільної роботи енергосистеми країни в умовах постійних атак російських окупантів. З такою заявою виступив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Наша енергосистема протягом майже трьох місяців працює під постійними систематичними обстрілами. Тому вже є набір технічних рішень, що забезпечують стабільність її роботи. Це стосується і генерації, і передачі електроенергії. Упевнений, що система втримається і далі при подальших можливих ударах", − сказав чиновник.

Галущенко особливо підкреслив, що існує ряд рішень як з точки зору фізичного захисту енергетичних об'єктів, так і технічного балансування системи. І дані рішення доводять свою ефективність.

У Міненерго кажуть, що через значні пошкодження як генерації, так і систем передачі електроенергії, до кінця опалювального сезону 2022/2023 років доведеться застосовувати графіки обмеження електроживлення. Однак вони повинні бути контрольованими. А повний блекаут в Україні можливий тільки в теорії.

"Основна наша мета-зробити, щоб відключення були плановими і прогнозованими, щоб споживачі чітко розуміли, коли буде відключена електроенергія, а оператори систем розподілу – дотримувалися графіки відключень", − підсумував Галущенко.

Масована ракетна атака на Україну

В Україні в суботу, 31 грудня, під час повітряної тривоги прокотилася низка вибухів у різних областях. Країна-агресор Росія масово запустила по Україні ракети.

У різних областях України спрацювала протиповітряна оборона. Зокрема, у Київській, Вінницькій, Харківській, Херсонській, Тернопільській Житомирській, Хмельницькій областях.

У Києві також було чути кілька гучних вибухів. У мережі повідомляли про 10 звуків вибуху в Києві, найгучніше було в центрі. Мер столиці Віталій Кличко закликав залишатися в укриттях.

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