У відповідь на питання " Чи повинна Україна здійснювати масові атаки по енергетичній інфраструктури Російської Федерації?" 59,2% респондентів сказали "так".

Більшість українців підтримують удари ЗСУ по енергетиці Росії-опитування / Колаж фото УНІАН та https://ua.depositphotos.com

Близько 60% українців вважають, що українська армія теж повинна завдавати ударів по важливій інфраструктурі країни-агресора-Російської Федерації - у відповідь на підлі удари російських окупантів по інфраструктурі українців. Про це говорять результати соціологічного дослідження, яке провела компанія Active Group.

На питання "Чи повинна Україна здійснювати масові атаки по енергетичній інфраструктури Російської Федерації?" 59,2% опитаних відповіли ствердно, 17,7% - скоріше згодні. Проти таких атак 16,3% (відповідь - "скоріше ні "), а 8,2% - однозначно проти.

Крім того, 56,6% українців вважають, що Захід єдиний у підтримці України. 17,3% вважають, що країни Заходу скоріше не єдині, а 9,9% відповіли, що однозначно не єдині. Не змогли відповісти 16,2% респондентів.

Щодо питання "чи стримують західні партнери Україну від певних дій щодо Російської Федерації", третина опитаних (33%) вважають, що однозначно стримують, ще третина (32,7%), що скоріше"так". 11,6% респондентів відповіли, що скоріше не стримують і 6.1% однозначно ні. Не відповіли на запитання 16,7% опитаних.

Вибухи на авіабазі Енгельс

Нагадаємо, раніше в російському місті Енгельс на стратегічному аеродромі прогриміли два вибухи. У мережі пишуть про загиблих і про пошкоджені літаки.

Російські Telegram-канали повідомляють, що в результаті атаки на аеродром в Енгельсі загинули 3 людини, ще 4 - отримали поранення. Також були пошкоджені літаки.

Два вибухи один за одним пролунали о 01:35 ночі за київським часом. До вибухів і спалаху було чути звук, схожий на звук прольоту ракети або реактивного літака. У мережі з'явилися відео з камер відеоспостереження.

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