"РФ хоче залишити нас у темряві на Новий рік": Шмигаль розповів, у якому стані енергосистема

Шмигаль наголосив, що Росія та її терористичні війська будуть покарані за кожну випущену по Україні ракету.

Атака російських окупантів 31 грудня була спрямована на цивільну інфраструктуру України / УНИІАН

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що попри масований ракетний обстріл, який російські окупанти влаштовали перед Новим роком, українська енергосистема залишається стабільною.

Як зазначив глава уряду в Telegram, країна-терорист влаштувала атаки на цивільну інфраструктуру в різних регіонах, внаслідок чого пошкоджено житлові будинки, готель, магазин, місце проведення свят. Є загиблі та поранені.

"Росіяни хочуть залякати, залишити нас у темряві на Новий рік, завдати якнайбільшої шкоди цивільній інфраструктурі. Попри це, наша енергосистема залишається стабільною. Усі служби працюють над ліквідацією наслідків атак", – повідомив прем'єр.

Шмигаль наголосив, що Росія та її терористичні війська будуть покарані за кожну випущену по Україні ракету.

Масована ракетна атака на Україну

В Україні в суботу, 31 грудня, під час повітряної тривоги прокотилася низка вибухів у різних областях. Країна-агресорка Росія масово запустила по Україні ракети.

У різних областях України спрацювала протиповітряна оборона. Зокрема, у Київській, Вінницькій, Харківській, Херсонській, Тернопільській Житомирській, Хмельницькій областях.

У Києві також було чутно кілька гучних вибухів. У мережі повідомляли про 10 звуків вибуху в Києві, найгучніше було в центрі. Мер столиці Віталій Кличко закликав залишатися в укриттях.

Тим часом у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях екстрені відключення світла.

"Це превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть мети", - повідомили у ДТЕК.

Разом з тим, секретар РНБО Олексій Данилов опублікував відео, на якому зображено відключення електропостачання в Москві. Тим самим він показав, якою може бути доля Москви і всієї Росії в 2023 році. "Москва, Кремль. Росія завтра ... 2023", - підписав відео Данілов.

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