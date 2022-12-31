'Путін 'зустрічає' Новий рік вбивствами': Україна вимагає вигнати РФ з РБ ООН

Держава-терорист РФ нас не зламає, підкреслив Андрій Єрмак.

Андрій Єрмак та Дмитро Кулеба прокоментували терористичну атаку РФ / Колаж УНІАН

Росія, яка є державою-терористом і здійснює війну проти українського народу і державності, ніколи не зламає Україну, заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Про це він написав у Telegram після масованої ракетної атаки окупантів по мирних містах України.

"Держава-терорист нас не зламає, ніколи", — повідомив Єрмак.

У свою чергу глава МЗС Дмитро Кулеба закликав виключити РФ з Радбезу ООН.

Про це він написав у Twitter.

"Цього разу масований ракетний удар Росії навмисне націлений на житлові райони, навіть не на нашу енергетичну інфраструктуру. Військовий злочинець Путін "зустрічає" Новий рік вбивствами людей. Росія повинна бути вигнана зі свого місця в Раді Безпеки ООН, яке вона завжди займала незаконно", – підкреслив він.

Нагадаємо, в суботу, 31 грудня, під час масованої ракетної атаки українські захисники знищили в небі над Києвом сім ворожих повітряних цілей. У трьох районах столиці є руйнування в результаті падіння уламків російських ракет.

За попередніми даними, в результаті падіння уламків є руйнування в Голосіївському районі, Солом'янському районі, Печерському районі. У Дніпровському районі на вулиці виявлено уламки ракети.

В ході масованої ракетної атаки у четвер, 29 грудня, випустили по території України 70 ракет.

При цьому були знищені 58 з 70 крилатих ракет РФ.

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