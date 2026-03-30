У МЗС жорстко відреагували на скандальні звинувачення Ірану на адресу України

Олексій Тесля
30 березня 2026, 22:33
Георгій Тихий нагадав, що жоден український дрон ніколи не вражав Іран, тоді як іранські безпілотники завдавали ударів по Україні.
В Україні відповіли Ірану / Колаж: Главред, фото МЗС, pixabay

  • Іран назвав Україну "співучасницею агресії США та Ізраїлю"
  • У МЗС нагадали, що іранські безпілотники завдавали ударів по Україні

У МЗС України жорстко відповіли на заяву постійного представника Ірану при ООН Аміра Саїда Іравані, який назвав Україну "співучасницею агресії США та Ізраїлю" через відправку українських фахівців з протидії БПЛА до країн Близького Сходу.

Як підкреслив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий у соцмережі Х, жоден український дрон ніколи не вражав Іран, водночас іранські безпілотники завдавали ударів по Україні.

"Як зрозуміти, чи бреше представник іранського режиму? Якщо губи рухаються, значить, бреше. З 2022 року Україна зазнала ударів майже 60 тисяч дронів, які Іран надав Росії. Водночас жоден український дрон ніколи не вражав Іран. Цього брехуна вже давно не мало б бути, як і його режиму", – зазначив він.

Скандальна заява Тегерана

Раніше постпред Ірану в листі до генсека ООН Антоніу Гутерріша назвав Україну співучасницею агресії США та Ізраїлю через відправку українських фахівців з протидії БПЛА до країн Близького Сходу.

"Визнання Україною факту відправки сотень експертів у цей регіон для протистояння Ірану фактично є свідченням матеріальної та оперативної підтримки військової агресії.

Втручання України не є випадковим, а свідчить про активне сприяння незаконному застосуванню сили проти суверенної держави.

У МЗС жорстко відреагували на скандальні звинувачення Ірану на адресу України
Україна несе міжнародну відповідальність, яка виникає у разі сприяння або допомоги іншій стороні у вчиненні незаконних дій", – написав представник іранського режиму.

Він також "категорично відкинув" звинувачення в тому, що співпраця Росії та Ірану, зокрема, у сфері безпілотників, становить загрозу міжнародній безпеці.

Раніше в Ірані опублікували грубий фейк — заявили про знищення складу, де перебував 21 українець. Україна спростовує заяви Ірану про нібито знищення складу з українським обладнанням.

Як писав Главред, у США заявляють, що мають достатні запаси озброєння для проведення операції "Епічна лють" та подальших дій, однак президент Дональд Трамп знову різко розкритикував рішення адміністрації Джо Байдена передавати зброю Україні.

Раніше повідомлялося про те, що Москва відмовила Тегерану у військовій допомозі після початку масованих ударів США та Ізраїлю по об'єктах режиму в Ірані.

Про персону: Георгій Тихий

Георгій Тихий - український журналіст, радник із комунікацій міністра закордонних справ України (2020–2024), речник Міністерства закордонних справ України (з 15 липня 2024 року), пише Вікіпедія.

Сирський розкрив реальні плани наступу РФ на Україну - що вдалось зірвати ЗСУ

Сирський розкрив реальні плани наступу РФ на Україну - що вдалось зірвати ЗСУ

23:18Фронт
У МЗС жорстко відреагували на скандальні звинувачення Ірану на адресу України

У МЗС жорстко відреагували на скандальні звинувачення Ірану на адресу України

22:33Україна
Росія запустила "Кинджали" по Україні - де зафіксували ракети

Росія запустила "Кинджали" по Україні - де зафіксували ракети

22:12Війна
Реклама

Популярне

Більше
Alyona Alyona живе без важливого органу: "Єдине, що працює"

Alyona Alyona живе без важливого органу: "Єдине, що працює"

Китайський гороскоп на завтра, 31 березня: Бикам — драма, Драконам — заощадження

Китайський гороскоп на завтра, 31 березня: Бикам — драма, Драконам — заощадження

Долар і євро раптово обвалились: курс валют на 31 березня

Долар і євро раптово обвалились: курс валют на 31 березня

Циклон несе дощі та мокрий сніг: коли на Львівщині різко похолоднішає

Циклон несе дощі та мокрий сніг: коли на Львівщині різко похолоднішає

Робітники копали землю і знайшли 1300-річну скарбницю з золотом - перші деталі

Робітники копали землю і знайшли 1300-річну скарбницю з золотом - перші деталі

Останні новини

23:18

Сирський розкрив реальні плани наступу РФ на Україну - що вдалось зірвати ЗСУ

23:13

Перемога України через війну США з Іраном: розкрито несподіваний сценарій

23:10

Дніпро опиниться в епіцентрі хмарного фронту: як зміниться погода у місті

22:33

У МЗС жорстко відреагували на скандальні звинувачення Ірану на адресу України

22:12

Росія запустила "Кинджали" по Україні - де зафіксували ракети

Стоп-кран зірваний: великих наступів РФ уже не буде, військові відчувають брак коштів – МіловСтоп-кран зірваний: великих наступів РФ уже не буде, військові відчувають брак коштів – Мілов
22:10

Кохання з першого погляду та зміни: що чекає на Водоліїв у квітні — гороскоп на місяцьВідео

21:57

РФ атакувала Дніпропетровщину майже 70 разів: є загиблий та багато поранених

21:51

Зарплати в Україні зросли: де отримують до 78 тисяч, ситуація по регіонах

21:48

Томати без розсади - як отримати врожай просто з ґрунту

Реклама
21:42

Помітна економія пального: достатньо натиснути одну кнопку в автомобілі

21:26

Тюлі стануть білосніжними до Великодня: у якому простому розчині їх слід замочити

21:24

Помер зірка "Масок" Володимир Комаров: "Пішов за веселку"

21:16

Україна може провалити підготовку до наступної зими - названо причину

21:02

Достатньо однієї деталі: трендові аксесуари весни-літа 2026

20:46

Перегрупування РФ чи "тиша" перед бурею: що відбувається на лінії фронту

20:40

Казна на нулі: названо терміни фінансового обвалу в РФ, що наближаєтьсяВідео

20:11

Секрет великих тюльпанів: що обов’язково зробити навесні

20:09

На кого чекає звільнення, несподівані гроші та сюрпризи: гороскоп на квітень 2026Відео

19:42

"Є зобов'язання": перша леді відповіла, чи піде Зеленський на другий термін

19:29

Чудо-спрей для дому: розкрито простий секрет ідеальної чистоти надовгоВідео

Реклама
19:28

Весною під кожен кущ: чим підживити полуницю для солодких та великих ягідВідео

19:11

Як за хвилину відрізнити натуральну сметану від підробки: на що дивитися

19:10

Віктор Андрусів: Чому Україна не може віддати Донбас навіть заради мируПогляд

18:54

Не лише маринад: що впливає на смак і соковитість шашлику

18:42

Погода різко зміниться: коли і де випадуть дощі з грозами, названо регіон

18:29

Залишиться чи піде: Ребров визначився з майбутнім у збірній, що відомо

18:18

Цибуля точно не піде в стрілки: яким домашнім розчином її слід обробити

18:01

Наречений Лесі Нікітюк показав першу дорослу вечірку сина

17:51

"Стоп-кран зірвано": Росія згортає війну проти України, чого чекати даліВідео

17:38

"Я б перед вами не стояла": Сумська зробила зізнання про рукоприкладство чоловіка

17:32

Секрет кулінарних майстрів: одна хитрість робить яєчню справді ідеальноюВідео

17:22

На кого чекають несподівані новини та великі гроші: гороскоп на квітень 2026Відео

17:13

В Україні різко посилять відключення світла - у яких регіонах і яка причина

17:04

Як проростити картоплю для посадки: що працює краще - світло чи темрява

17:02

Буде навіть сніг: українців дивуватиме холодна погода

16:57

"Велика втрата для кожного": пішов з життя легендарний український режисер

16:31

Чистий четвер 2026 року вже незабаром: головні заборони, про які мовчать

16:27

Росія готує напад: оприлюднено терміни та сценарій нової війни в Європі

16:24

У Кремлі зробили заяву про загальну мобілізацію в Росії - що відомо

16:15

Димар швидко очиститься від сажі та нальоту: що слід кинути в топку

Реклама
15:52

Долар і євро раптово обвалились: курс валют на 31 березня

15:51

В Україні фіксують хвилю "мінувань": поліція отримала понад 1200 повідомлень

15:43

Десульфуризація димових газів: перші кроки України до екологічної безпеки новини компанії

15:31

Вісім років невдач добігають кінця: що принесе Скорпіонам квітень 2026 рокуВідео

15:17

Робітники копали землю і знайшли 1300-річну скарбницю з золотом - перші деталі

15:12

Син Наталки Денисенко переніс операцію в "Охматдиті" — що сталося

15:09

Циклон несе дощі та мокрий сніг: коли на Львівщині різко похолоднішає

15:08

Погода на Житомирщині різко зміниться після дощів: коли чекати потепління

14:40

Київський півмарафон Незламності 2026: 1+1 media стала генеральним медіапартнером події

14:25

У РФ значні втрати: Сили оборони влупили по важливих об'єктах

