У МЗС жорстко відреагували на скандальні звинувачення Ірану на адресу України

Георгій Тихий нагадав, що жоден український дрон ніколи не вражав Іран, тоді як іранські безпілотники завдавали ударів по Україні.

В Україні відповіли Ірану

Іран назвав Україну "співучасницею агресії США та Ізраїлю"

У МЗС нагадали, що іранські безпілотники завдавали ударів по Україні

У МЗС України жорстко відповіли на заяву постійного представника Ірану при ООН Аміра Саїда Іравані, який назвав Україну "співучасницею агресії США та Ізраїлю" через відправку українських фахівців з протидії БПЛА до країн Близького Сходу.

Як підкреслив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий у соцмережі Х, жоден український дрон ніколи не вражав Іран, водночас іранські безпілотники завдавали ударів по Україні.

"Як зрозуміти, чи бреше представник іранського режиму? Якщо губи рухаються, значить, бреше. З 2022 року Україна зазнала ударів майже 60 тисяч дронів, які Іран надав Росії. Водночас жоден український дрон ніколи не вражав Іран. Цього брехуна вже давно не мало б бути, як і його режиму", – зазначив він.

Скандальна заява Тегерана

Раніше постпред Ірану в листі до генсека ООН Антоніу Гутерріша назвав Україну співучасницею агресії США та Ізраїлю через відправку українських фахівців з протидії БПЛА до країн Близького Сходу.

"Визнання Україною факту відправки сотень експертів у цей регіон для протистояння Ірану фактично є свідченням матеріальної та оперативної підтримки військової агресії.

Втручання України не є випадковим, а свідчить про активне сприяння незаконному застосуванню сили проти суверенної держави.

Україна несе міжнародну відповідальність, яка виникає у разі сприяння або допомоги іншій стороні у вчиненні незаконних дій", – написав представник іранського режиму.

Він також "категорично відкинув" звинувачення в тому, що співпраця Росії та Ірану, зокрема, у сфері безпілотників, становить загрозу міжнародній безпеці.

Раніше в Ірані опублікували грубий фейк — заявили про знищення складу, де перебував 21 українець. Україна спростовує заяви Ірану про нібито знищення складу з українським обладнанням.

Як писав Главред, у США заявляють, що мають достатні запаси озброєння для проведення операції "Епічна лють" та подальших дій, однак президент Дональд Трамп знову різко розкритикував рішення адміністрації Джо Байдена передавати зброю Україні.

Раніше повідомлялося про те, що Москва відмовила Тегерану у військовій допомозі після початку масованих ударів США та Ізраїлю по об'єктах режиму в Ірані.

Про персону: Георгій Тихий Георгій Тихий - український журналіст, радник із комунікацій міністра закордонних справ України (2020–2024), речник Міністерства закордонних справ України (з 15 липня 2024 року), пише Вікіпедія.

