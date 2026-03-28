В Ірані заявили про знищення складу, де перебував 21 українець - в МЗС відреагували

Україна спростовує заяви Ірану про нібито знищення складу з українськими системами в Дубаї, де перебували 21 українець, зазначили в МЗС та РНБО.

В МЗС відреагували на заяву про знищення складу з українцями

В Ірані заявили про нібито знищення складу українських протидронових систем у Дубаї. Про долю 21 українця, які, за твердженнями іранської сторони, перебували на складі в момент атаки нічого не відомо. Про це повідомив речник Центрального штабу "Хатам аль-Анбія" Ібрагім Зольфагарі, заяву якого згодом офіційно спростувало українське МЗС.

"Знищено склад українських систем протидії безпілотникам, який перебував у Дубаї для надання допомоги американській армії, де також перебував 21 українець", - йшлось у заяві, яку процитувало видання Fars.

Реакція України

Речник українського МЗС Георгій Тихий в коментарі "РБК-Україна" офіційно спростував заяви іранської сторони.

"Це брехня, офіційно спростовуємо цю інформацію. Іранський режим часто проводить такі дезінформаційні операції - і цим нічим не відрізняється від росіян", - сказав він.

Також, речниця секретаря Ради національної безпеки і оборони України Рустема Умєрова Діана Давітян заперечила повідомлення про нібито іранський удар по складу з українськими безпілотниками в Дубаї (ОАЕ), де, за цими даними, перебував 21 громадянин України.

"Ця інформація не відповідає дійсності. Це фейк", - заявила вона в коментарі "Інтерфакс-Україна".

Чому війна в Ірані стане проблемою для Росії - думка експерта Як писав Главред, колишній очільник МЗС України Володимир Огризко вважає, що Москва навряд чи здатна надати Тегерану суттєву допомогу, адже вже витрачає значні ресурси на забезпечення власної безпеки. На його думку, передача Ірану серйозної військової підтримки могла б послабити оборонні можливості самої Росії, тому ймовірність такого сценарію є вкрай низькою. Водночас дипломат не виключає, що у разі ескалації Іран може залишитися без вагомої міжнародної підтримки, а можливі удари США можуть бути надзвичайно потужними та спричинити масштабні руйнування.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, українські спеціалісти з протидії іранським ударним безпілотникам типу "Шахед" уже працюють у кількох країнах Близького Сходу — загалом ідеться про 201 експерта. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час виступу в парламенті Великої Британії.

Він також зазначив, що Україна зацікавлена у якнайшвидшому врегулюванні ситуації в регіоні, а українські військові передають свій практичний досвід державам Перської затоки.

У звіті Інституту вивчення війни підкреслюється, що український досвід боротьби з дронами "Шахед" є унікальним і може бути корисним США у протистоянні з Іраном. Крім того, інтерес до українських напрацювань у сфері протидії безпілотникам проявляють і низка країн Перської затоки.

Про персону: Георгій Тихий Георгій Тихий - український журналіст, радник із комунікацій міністра закордонних справ України (2020–2024), речник Міністерства закордонних справ України (з 15 липня 2024 року), пише Вікіпедія.

