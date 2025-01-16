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Повторення подій 2020 року в Білорусі: відомо, чи можливе падіння Лукашенка

Марія Николишин
16 січня 2025, 15:30
84
У 2020 році люди повірили в можливість перемоги.
Повторення подій 2020 року в Білорусі: відомо, чи можливе падіння Лукашенка
Можливість протестів в Білорусі / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Головне із заяви політика:

  • Умов для масштабних протестів в Білорусі немає
  • Є сумніви, чи була Тихановська самостійною фігурою
  • Росія зацікавлена в тому, щоб вибори в Білорусі пройшли неспокійно

Колишній військовий офіцер, політик і громадський діяч, засновник "Білого легіону" та ініціативи "Білорусь 2.0. Робимо разом" Сергій Бульба припустив, чи можливий зараз протестний рух в Білорусі, схожий на події 2020 року.

За його словами, наратив про можливе падіння режиму Лукашенка знаходить відгук на Заході тому, що там не бачать альтернативи Лукашенку.

"Вони розуміють, що нікому взяти владу, а головне - утримати її. Саме тому вони продовжують так чи інакше взаємодіяти з Лукашенком", - сказав він в інтерв'ю Главреду.

Офіцер підкреслив, що деякі аналітики і навіть українські генерали контррозвідки висловлюють сумніви щодо того, чи була Тихановська самостійною фігурою.

"Не виключено, що її проєкт або курувався Москвою, а потім був перехоплений КДБ Білорусі, або ж спочатку був спільним. Тому називати її лідером білоруського народу, м'яко кажучи, спірно. Наразі її роль виглядає скоріше як символічна, ніж реальна. Якщо порівнювати з українською хронологією, то Майдан 2003-2004 років показав, що через кілька років може накопичитися новий протестний потенціал, і це призводить до чергових змін. У Білорусі події 2020 року можна назвати аналогом мирного Майдану, і якщо слідувати цій логіці, новий потенціал може накопичитися через 10-12 років. Закони природи не обдуриш", - наголошує Бульба.

Він також додав, що зараз не бачить умов для масштабних протестів.

"Хоча представники штабу Тихановської, наскільки я бачив на українських каналах, заявляють про "пекельні протести", які нібито почнуться в Білорусі, і пов'язують це з майбутніми виборами. Але навіщо чекати виборів? Якби вони могли початися, вони б уже почалися. Тому все це сумнівно і більше нагадує ІПСО", - зауважує експерт.

На його думку, у 2020 році люди повірили в можливість перемоги. Зараз, на жаль, в інформаційному просторі не спостерігається ні відповідної енергії, ні емоційного підйому, щоб громадяни були готові вийти і ризикувати.

"Раніше за участь у протестах можна було отримати 15 діб арешту, а зараз за це дають 4-5 років в'язниці. І просто так вийти, щоб заявити, що ми пам'ятаємо Світлану Тихановську, яка колись була технічною кандидаткою, навряд чи хтось наважиться", - каже громадський діяч.

Бульба також зауважив, що є відчуття, що Росія зацікавлена в тому, щоб вибори в Білорусі пройшли неспокійно, а Лукашенко став більш поступливим.

Дивіться відео інтерв'ю Сергія Бульби Главреду про вибори у Білорусі:

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Нагадаємо, як повідомляв Главред, в Білорусі створили близько 14 нових загонів із білоруськими військовими та "вагнерівцями". В лютому їх можуть використати для підтримки російських військ в Курській області.

Також відомо, що на прикордонні з Україною території білоруське командування перекинуло підрозділи Збройних Сил РБ, які у вересні-жовтні 2024 року звідти вивели.

Крім того, у Білорусі з 8 січня під керівництвом голови Гомельського районного виконавчого комітету будуть проводитися військові навчання біля українського кордону. Зазначається, що навчання завершаться 31 січня – через тиждень після президентських виборів, які мають відбутися 26 січня.

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Хто такий Сергій Бульба

Сергій Бульба (Числов) (15 квітня 1967, Мінськ, БРСР) - білоруський політичний діяч, підприємець, пише Вікіпедія. Колишній військовий офіцер, засновник "Білого легіону" та ініціативи "Беларусь 2.0. Робім разам", учасник "Мінської весни".

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